استجواب وزيرة الصحة.. البرلمان يكشر عن أنيابه بعد وفاة ثالث طبيبة بـ حادث المنيا.. برلمانيون: الوزارة وقعت في أخطاء فادحة أبرزها عدم اعتراف هالة زايد بخطأ المسؤولين

يكش الوزارة تكون مبسوطة.. آخر ما كتبته طبيبة المنيا قبل وفاتها في حادث الكريمات

بيان عاجل للبرلمان يتهم وزيرة الصحة بالتسبب في وفاة 4 أطباء وإصابة 17 من المنيا قضاء وقدر.. نائب المنيا: وزيرة الصحة غير مسؤولة عن وفاة ضحايا الحادث





توفيت أمس الطبيبة نورا كمال إحدى الطبيبات المصابات جراء حادث أطباء المنيا لتكون بذلك الضحية الثالثة بعد الطبيبتين سماح نبيل ورانيا محرم.





وكشف التقرير الطبي المبدئي بمعهد ناصر للبحوث والعلاج حالة الطبيبة نورا كمال عبد اللطيف فور وصولها بعد أن تعرضت هي وزميلاتها لحادث على طريق الكريمات أن الطبيبة المتوفاة كانت تعاني نزيفا في المخ وكسرا في الحوض والفخذ اليسرى.





ونرصد آخر ما دونته الدكتورة نورا كمال، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قُبيل سفرها: «أدينا صاحيين الفجر رايحين نحضر مؤتمر عشان حملة صحة المرأة يكش الوزارة تكون مبسوطة ودا إيمانا منا بأهمية المؤتمر مش عشان خايفين ينقلونا بره الإدارة الصحية.. والمؤتمر لازم يتعمل فى القاهره عشان الــWHO متقولش علينا حاجه والله الموفق والمستعان".





كما دونت على صفحتها الرسمية في الحادي عشر من يناير الجاري «اللهم اطعم أبي من خيرات جنتك كما اطعمنا من خيرات دنيتك.. اللهم أنت الصاحب في السفر» وفي ذات الليلة مساءً دونت الطبيبة اللهُم لاتحمل أُمي همًا ، ولو كان بـ وزن ريشه".





كما تسبب البيان الرسمي الصادر من الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وقرارها بسفر والد ووالدة شهيدتي حادث انقلاب أتوبيس طبيبات المنيا المأساوي ضمن بعثة الحج الرسمية للوزارة هذا العام في سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعى.





السخرية جاءت بسبب إعلان سفر والدي سماح صليب إحدى المتوفيات في الحادث لأداء فريضة الحج رغم أنها مسيحية وأقيم عزاؤها أمس في كنيسة السيدة العذراء للأقباط الكاثوليك بقاعة الأنبا أرسانيوس سمالوط.





وفى المقابل، كدت إليزابيث شاكر عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أنها قامت بتقديم بيان عاجل إلى الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان لكي يتم توجيهه إلى الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، بسبب دورها في حادث اصطدام سيارة ميكروباص بالقرب من مدينة 15 مايو، نتج عنه وفاة 3 أطباء وإصابة آخرين.





وقالت"شاكر" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إنها صُدمت بتصرف وزيرة الصحة بعد انتهاء الحادث حيث كان رد فعل غير متوقع من وزيرة، لافتة إلى أنها أصدرت بيانا رسميا من الوزارة بسفر والد ووالدة شهداء الحادث ضمن بعثة الحج الرسمية للوزارة هذا العام، برغم كون سماح صليب إحدى المتوفيات مسيحية الديانة.





وأكدت النائبة، أن هذا البيان الذي صدر من الوزارة يؤكد عدم التفات الوزيرة إلى أسماء ضحايا الحادث، إضافة إلى عدم اعترافها بوجود أخطاء من جانب المسؤولين المختصين بهذا الأمر من الوزارة.





وأوضحت النائبة، أن الوزارة وقعت في خطأ فادح، فهى لم تقم بإعلام الطبيبات بوقت كاف من بداية التدريب، إضافة إلى عدم توفير شخص واحد يقوم بأداء التدريب لهن بالمنيا، فبدلا من إرسال 4 طبيبات إلى القاهرة كان ينبغي توفير شخص يقوم بأداء التدريب بالمحافظة.





كما أكدت النائبة أن هناك بعض الطبيبات ضحايا الحادث قمن برسال خطاب اعتذار عن الحضور لهذا التكليف لظروف صحية فمنهن من كانت حامًلا ومنهن من كانت تعاني مشاكل صحية ولكن الوزارة رفضت الاعتذار، مؤكدة أنه من المنطقي أن تقوم الوزيرة بإحالة جميع المسؤولين عن هذه الإجراءات إلى التحقيق فورًا بدلا من تصريحاتها الصادمة التي تم ذكرها في السابق.





وأشارت النائبة إلى أن هذه الأخطاء الفادحة التي تصدر من الوزيرة من الممكن أن تعرضها إلى استجوابات أخري في البرلمان.





كما أعلن النائب حسين غيتة، عضو مجلس النواب عن محافظة المنيا ، تقدمه ببيان عاجل موجّه ضد وزيرة الصحة بسبب دورها في حادث وفاة 4 أطباء وإصابة 17 آخرين، في حادث اصطدام سيارة ميكروباص، بالقرب من مدينة 15 مايو، أثناء توجههم من المنيا إلى القاهرة لتنفيذ التكليف.





وقال النائب في بيانه العاجل، إنه يجب محاسبة وزيرة الصحة وإقالتها، بسبب الحادث المأسواي الذي وقع نتيجة الإهمال والعشوائية في القرارات، وعدم توفير وسيلة نقل آمنة للأطباء.





وأوضح أن أطباء المنيا كانوا فى طريقهم للتدريب في برنامج مبادرة صحة المرأة بمعهد التدريب بالقاهرة دفعة تكليف ٢٠١٧، وكان من الممكن أن يتم توفير لهم مدرب في المنيا بدلا من سفرهم، خاصة أن بينهم طبيبات، إلا أن الوزيرة رفضت ذلك.





وأكد ضرورة فتح تحقيق في الأمر، لمحاسبة كل من تورط فى صدور قرارات عشوائية، أدت إلى انتقال الأطباء بهذا الشكل من المنيا للتدريب فى القاهرة، خاصة مع عدم توفير وسيلة نقل آمنة لهم.





فيما قال السيد سعداوي عضو مجلس النواب عن محافظة المنيا، أن هناك هجوم قاسي على وزيرة الصحة حول حادث اصطدام سيارة ميكروباص بالقرب من مدينة 15 مايو، نتج عنه وفاة 3 أطباء وإصابة آخرين، مؤكدًا الوزيرة غير مسؤولة عن هذا الحادث من قريب ولا من بعيد.



