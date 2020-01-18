هيفاء وهبى تبدأ تصوير مسلسل اسود فاتح وتنتظر عرض فيلم أشباح أوروبا

بدأ المخرج كريم العدل تصوير أولى مشاهد مسلسله الجديد "اسود فاتح" مساء أمس، بعد تأجيله بسبب الانتهاء من معاينة بعض ديكوراته.



وأكد شريف سلامة إنه سعيد بالمشاركة فى "أسود فاتح" والذى تدور أحداثه في إطار إجتماعي تشويقي بشكل مختلف وذلك بخلاف بأنه سعيد بالتعاون للمرة الأولى مع النجمة هيفاء وهبي.



مضيفا أن هذا الدور جديد عليه ولم يقدمه من قبل بهذه الصورة ويتمنى أن ينال العمل رد فعل إيجابيا من قبل الجمهور والنقاد وغيرهم.



وتنتظر هيفاء وهبي عرض فيلم "أشباح أوروبا" الذي تعود من خلاله للسينما بعد غياب عدة سنوات، وتقدم فيه شخصيتين في وقت واحد، ويشاركها بطولته أحمد الفيشاوي ومصطفى خاطر.



مسلسل "أسود فاتح" يضم نخبة من النجوم وهم هيفاء وهبي، شريف سلامة، أحمد فهمي، رانيا منصور، فراس سعيد، حسام الجندي، صبري فواز، حنان سليمان، ناصر سيف، نانسي صلاح، عمر السعيد وغيرهم من النجوم وهو من إنتاج شركة صباح إخوان للمنتج صادق الصباح ومن سيناريو وحوار أمين جمال وإخراج كريم العدل.