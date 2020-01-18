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رياضة

يخرج عن صمته.. عبد الله السعيد يكشف عن مفاوضات الأهلي والزمالك

السبت 18/يناير/2020 - 02:39 ص
عبد الله السعيد لاعب
عبد الله السعيد لاعب بيراميدز
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ريهام بكير
كشف عبدالله السعيد لاعب بيراميدز، عن موقفه بشأن ما يتردد الفترة السابقة من وجود مفاوضات مع الأهلي او الزمالك للانتقال إلى أحدهما.

وقال السعيد في تصريحات تليفزيونية ، لم أطلب العودة للأهلي بأى وسيلة اتصال ، أما عن مفاوضات الزمالك فشرف لاي لاعب الانتقال إلى القلعة البيضاء لكني جددت عقدي مع فريقي ولا أملك حق التفاوض مع اي ناد.

وواصل :"كانت هناك أندية خارجية في الفترة الماضية ترغب في التعاقد معي لكني الآن ملتزم مع فريقي وأتمنى أن نعود للنتائج التي نستحقها.

الجدير بالذكر أن عبدالله السعيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى بيراميدز دخل نادي الـ100 بعد تسجيله هدف فى شباك الاتحاد السكندرى.
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