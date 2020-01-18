بجد اتجننت خلاص.. رامى إمام يكشف معاناته مع لعبة ابنته رقية.. فيديو

شارك المخرج رامي إمام، جمهوره مقطع فيديو جديد له عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"ظهر رامي خلال مقطع الفيديو وهو يتحدث مع لعبة ابنته "رقية"، وعلق قائلًا: "بجد اتجننت خلاص.. لعبة رقية بنتي جننتني.. من ساعة ما شوفت اللعبة الصبح وأنا اخدتها من رقية ومبديهالهاش خالص وما بطلتش كلام معاها.. والغريبة إنها بترد عليّ.. إحنا اللعب علي أيامنا لو كانت بتتكلم وبترد علينا، كان زمنا بقينا في حتة تانية خالص"وعلى صعيد آخر أعلن المخرج رامي إمام الانتهاء من تصوير مسلسل "فلانتينو"، ليبدأ مرحلة "المونتاج"، استعدادا لعرضه فى موسم دراما رمضان المقبل.ويجسد الزعيم ضمن أحداث مسلسل "فلانتينو"، دور رجل أعمال صاحب مجموعة مدارس دولية يدعى نور عبد المجيد فالنتينو، ويواجه طوال الأحداث مشاكل وأزمات تتعرض لها سلسلة المدارس التي يمتلكها، بالإضافة لدخوله في قصص عاطفية عديدة، وتتواصل الأحداث في إطار تشويقي اجتماعي.ويشارك في البطولة إلى جانب الزعيم عادل إمام، كل من دلال عبد العزيز، وداليا البحيري وفاء صادق، طارق الإبيارى، هدى المفتي، محمد كيلاني، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد وعدد آخر من الفنانين.