أهالى عزبة النخل يشكون من الباعة الجائلين أعلى سلالم المشاة

أرسل مجدى محمد أحد قرّاء موقع "صدى البلد" الإخباري، رسالة عبر خدمة الشكاوى الخاصة بالموقع يشكو فيها من سوء حالة سلالم المشاة بمنطقة عزبة النخل بمحافظة القاهرة



وأوضح "مجدى" أن عزبة بمنطقة المرج بالقاهرة تعانى من انتشار الباعة الجائلين على سلالم المشاة المؤدية الى المترو وأمام محطة المترو ما يعطل حركة المرور بالشارع و يفسد المظهر الحضارى للحى.



وطالب المسئولين بسرعة التدخل من أجل المشكلة.



ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.