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اقتصاد

لبنان تعلن اعتزامها إحياء المفاوضات مع مصر لاستيراد الغاز الطبيعي

السبت 18/يناير/2020 - 09:50 ص
صدى البلد
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القسم الاقتصادى
أكدت ندى بستاني وزيرة الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، أن بلادها تسعى لإحياء المفاوضات مع مصر لاستيراد الغاز الطبيعي لتغذية مؤسسة الكهرباء اللبنانية.

وأوضحت بستاني، في مؤتمر عقدته في الوزارة ، أنها وقعت قرارًا بتكليف مدير منشآت النفط إعادة إحياء المفاوضات مع مصر أو أي جهة أخرى بهدف تأمين كميات من الغاز الطبيعي إلى مؤسسة كهرباء لبنان بهدف التخفيف من كلفة الإنتاج، وفقًا للوكالة الوطنية للإعلام.

وكشفت بستاني، عن توقيع قرار بتكليف منشآت النفط باستيراد الغاز المنزلي إلى البلاد.

وأشارت بستاني، إلى أن نسبة الاستيراد ستكون على الأقل 35%، وأنها بحاجة إلى 4 أشهر للبدء بالعملية.

وذكرت بستاني، أن قرار استيراد الغاز المنزلي هو من ضمن خطة واضحة لهذا القطاع، وأن الهدف الأساسي منه مصلحة المواطن اللبناني.

ونوهت بأن استيراد الغاز سيتم من خلال مناقصة كما هو الحال مع البنزين والمازوت، وأي من الشركات المؤهلة تستطيع المشاركة.
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