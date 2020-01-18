الديون الجيوبلوتكية والمتطوعون العسكريون الروس



وظاهره المتطوعون العسكريون الروس جذبت قدرًا كبيرًا من الاهتمام ، وهم قدامى المحاربين في الجيش ووكالة الاستخبارات الروسية مثل بالضبط المتطوعون جهاديا وعسكريا من جل الاسلام السياسى فى سوريا وليبيا وغيرها.

المتطوعون عسكريا يحرسون المصالح التجارية الروسية بشكل رئيسي ، وليس السلطات المحلية.





خلصت الدراسات الاجتماعية السرية للاجهزه الروسية في أكتوبر 2018 ، أن احتجاجات فنزويلا ستستمر بل وستنتشر وقررت زيادة الأمن في مكاتبها في كاراكاس ، قلقًا من أن موظفيها المعينين محليًا سيؤثرون على عمل الاستثمارات الروسية.





وتم توظيف "حراس" لمكاتبها الفنزويلية ، وتعاملت مع من كان له ماضٍ عسكري. تم إصدار هاتف ذكي Samsung Galaxy متصل بالأقمار الصناعية ومُحمّل مسبقًا بـ WhatsApp ، وكان يستخدمه لإرسال تقرير أمان إلى موسكو كل ثلاث ساعات.



وتم صنع تشكيلات عصابيه لها علاقات وثيقة مع النخب الأمنية فنزويلا وجهاز الاستخبارات البوليفارية. في عام 2017 ، أنشأ مادورو وحدة النخبة داخل الشرطة الوطنية الفنزويلية "لحماية الثورة". في أبريل 2019 ، تعهد مادورو بدمج الميليشيا الوطنية مع القوات المسلحة للبلاد. من ناحيه مقارنه هذا كان مشابها لهيكل السيناريو للحشد الشيعى العراقى. يساعد المدربون العسكريون الروس في تدريب الميليشيا الوطنية الفنزويلية.





وفقًا لوزارة التنمية الاقتصادية الروسية ، استثمرت روسيا أكثر من 4 مليارات دولار في الاقتصاد الفنزويلي منذ صعود هوغو شافيز إلى السلطة في عام 2002. وصار واضحا المتخصصين العسكريين الروس الذين يعملون في فنزويلا فى سياق "دفع الديون جيوبلوتكيه " ، حيث كان ظهور الروس فى تفاعل اجتماعى او مع السلطه يسمح للروسى للحصول على مايريده.





واصل المتطوعون الروس الطيران ذهابًا وإيابًا من فنزويلا بشكل منتظم. ، ويعمل حوالى ثلاثه الاف مواطن روسي حاليًا في فنزويلا ، لا سيما في أدوار الاستطلاع والحمايه،ل يشمل ذلك كل شخص موجود هناك من خلال التعاون العسكري الرسمي ، وجميع المستشارين السياسيين وحتى وزاره الخارجية. صار الروس هم الدعمون لنظام مادورو الحاكم كما حدث لبشار الاسد.





صار جهاز المخابرات الداخلية الروسية يحدد المواقع التى يحرسها محترفي الأمن الروس فاذا يتم تحديد موقع بناء صار مرفقًا للحكومة الروسية . حيث ان المخابرات الروسيه صارت تقترح على المسؤولين الفنزويليين بناء مجموعة من المنشآت الجديدة لتشكيل "مركز تنسيق" . علما الدستور الفنزويلي يحظر بناء قواعد عسكرية أجنبية على أراضي البلاد.





معظم الخبراء و المتطوعين العسكريين الروس في فنزويلا تم دفع 150000 روبل ($ 2365) لهم في الشهر، (الذي يشبه رواتب نموذجية كما يحدث في سوريا من قبل المرتزقة في شركة عسكرية خاصة "فاجنر" . في سوريا ، والسودان ، وجمهورية إفريقيا الوسطى ، ومدغشقر ، رافق الحملات الروسية مرتزقة فاجنر أو مستشارين سياسيين لهم علاقات قوية مماثلة بـ "شيف بوتين" يفغيني بريغوزين . وفق تعليمات الروسيه، يتم بجمع وثائق التعريف الروسية ويتم التعرف على الفراد من خلال كود خاص لكل فرد له . اما المهام الأكثر خطورة تتم بشكل فردي ومن خلال قنوات خاصة . في بداية احتجاجات فنزويلا في خريف عام 2018 ، كان هناك 100 عضو نشط على الأقل من القوات الخاصة الروسية في البلاد ، بالإضافة إلى الجنود السابقين الذين يعملون كحراس أمن .





تستغل السلطات الفنزويلية مفهوم " العملاء الأجانب" للحشد الجماهيرى. كما يقول تقرير تحقيق صادر عن مواقع المعارضة المحلية RunRun.es و Connectas ، وجدت ، على سبيل المثال ، أن الحكومة استخدمت المعركة ضد "القوات شبه العسكرية الكولومبية" ذريعة "الانتقام الشخصي والحصول على الأراضي". يقول أيونوف إنه علم من معارفه في نوفمبر 2018 أن المتخصصين الروس كانوا في فنزويلا "لمواجهة قوات الكوماندوز الكولومبية": "لا توجد حدود تقريبًا بين البلدين ، وقد تدفق العملاء إلى فنزويلا قادمين من زعزعة الاستقرار.





كان من الضروري التخطيط لاستراتيجية للقضاء عليها . اثنان من المخابرات العسكرية الروسية من قدامى المحاربين من ذوي الخبرة المتعلقة بفنزويلا يؤكدون أن المخاوف من التخريب حقيقية. وقال أحد المخضرمين في القوات الداخلية الروسية الذي رفض عقدًا للعمل في فنزويلا إن "الرجال يعملون بشكل روتيني لحماية المنشآت النفطية من الاستفزازات والتخريب. هناك ثلاث أو أربع شركات حكومية روسية تعمل في فنزويلا تقوم بتنظيم فرق أمنية خاصة إلى البلاد لحراسة المنشآت النفطية المحلية. وفقًا لمحارب قديم من القوات الخاصة الروسية كان يعمل أيضًا في فنزويلا كمقاول خاص ، قامت الشركات الروسية بتوزيع المساعدات الإنسانية على الموظفين المحليين في هذه المنشآت .





في أبريل 2019 تم تسجيل أن روسيا قامت بشحن مساعدات إنسانية إلى فنزويلا من خلال مالطا على متن طائرة عسكرية من سوريا. وقال أحد المحاربين القدامى في FSB (جهاز المخابرات الروسيه ) الذي عمل في فنزويلا حيث كانت طائرات شحن من طراز Ilyushin Il-76 ، تحمل قطع غيار للمنشآت النفطية .





تم اختيار المتخصصين الروس الذين تم إرسالهم إلى فنزويلا وفقًا لمخطط تم تطويره قبل ظهور فاجنر بفترة طويلة. وبدلًا من اتباع ما يسمى بخطة " النافذة الواحدة " التي يتم بموجبها توظيف المقاتلين الروس في قاعدة عسكرية معينة ، عاد المرتزقة للتجنيد من خلال تصور لكرمة العنب المتطورة المؤلفة من منظمات المحاربين القدامى الموجودة. كل هذا يمر عبر اتحاد قدامى المحاربين في أفغانستان . وكانت القوى الداخلية الروسية و FSB يبحثون عن "شركاء من القطاع الخاص" ، وهم في المقام الأول حراس منشآت استخراج النفط ، من خلال منظمات المحاربين القدامى وقال مصدر آخر قريب من نظام المرتزقة إن قدامى المحاربين في نظام الحماية الفيدرالي الروسي قد تم توظيفهم أيضًا للعمل في فنزويلا.







في أواخر يونيو 2019 ، تجنبت فنزويلا حدوث انقلاب آخر عندما أعلن زعيم المعارضة خوان جايدو نفسه رئيسًا قانونيًا للبلاد وحاول الإطاحة برئيس الدولة بالنيابة ، نيكولاس مادورو. اشتبك المتظاهرون مع الشرطة في الشوارع ، الجيش ظل مواليا لمادورو. في تلك الأيام ، عندما اعترفت الولايات المتحدة بـ Guaidó كرئيس شرعي وحيد لفنزويلا ، وأرسلت موسكو متطوعين عسكريين إلى العاصمة كراكاس.