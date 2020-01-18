ابنة أحمد زاهر تشعل إنستجرام بفيديو تيك توك

نشر الفنان أحمد زاهر من خلال حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام، فيديو جديدا لابنته الصغرى منى بمناسبة عيد ميلادها.





وظهرت ابنته وهى تغني وترقص على فيديو تيك توك و خطف الفيديو اهتمام متابعي أحمد زاهر.





وعلق أحمد زاهر على الفيديو " كل سنه و انتي طيبه يا منمونه يا بنت قلبي و عمري يا اجمل و اطعم و احن بنوته في الدنيا كلها".





وأضاف أحمد زاهر "ربنا يحفظك ويخليكي ليا يا روح قلبي بحبك موووووت و يخرب بيت التيك توك اللي جنن الناس كلها".





ونال الفيديو ردود أفعال واسعة وكانت أبرز التعليقات : ما شاء الله موهبة زى باباها , زى القمر ايه , ربنا يحفظها هتطلع ممثلة.





ويستكمل أحمد زاهر تصوير مشاهده فى مسلسل "البرنس " بطولة الفنان محمد رمضان و المقرر عرضه فى رمضان المقبل.





مسلسل "البرنس" إنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته كل من الفنانين أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ريم سامى، عبد الرحمن أبوزهرة وأحمد داش ورحاب الجمل وبدرية طلبة وآخرين.