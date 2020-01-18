AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

طرح وحدات سكنية لكبار الموظفين بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية

السبت 18/يناير/2020 - 01:15 م
صدى البلد
Advertisements
امنه عبد العظيم
قال المهندس عبدالمطلب عمارة، نائب وزير الإسكان لقطاع تطوير وتنمية المدن الجديدة، أنه سيتم طرح وحدات سكنية لكبار الموظفين العاملين بالحي الحكومي بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح عمارة في تصريحات له على هامش جولة بمدينة بدر قبل قليل، أن وحدات كبار المسؤولين تقع بالحيين السكنين R3 وR2 ولكن لم يتم تحديد العدد حتى الآن.

وأكد أن معدلات التنفيذ بمساكن العاملين بالعاصمة في مدينة بدر تسير بشكل جيد جدًا وتجاوزت 62٪ حتى منتصف الشهر الجاري.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مدبولى: بدء تنفيذ 33 ألف وحدة سكنية ضمن الإسكان الإجتماعي بمدينة بدر

رئيس الوزراء يبحث انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية .. 33 ألف وحدة سكنية للعاملين بمدينة بدر.. وتجهيز بنية تحتية تكنولوجية حديثة تلبي احتياجات الجهات الحكومية

لموظفي العاصمة الإدارية.. طرح 10 آلاف شقة في بدر للحجز يناير المقبل

برلمانية تعلق على خبر الحكومة بشأن موظفي العاصمة الإدارية

لموظفي العاصمة الإدارية.. طرح 10 آلاف شقة في بدر للحجز يناير المقبل.. برلمانيون: العاصمة أنشئت لتكون نموذجا للدولة وتقديم أفضل خدمة للمواطنين أهم مطالبنا

وسط يوم ملبد بالغيوم والأمطار.. مدبولي و3 وزراء يتابعون موقف تنفيذ الأعمال بالعاصمة الإدارية في جولة صباحية.. ويشدد على ضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية وجودة التنفيذ

ترشيحاتنا

بفستان لامع.. ظهور ملفت لـ شيرين عبد الوهاب خلال حفل بـ جدة

التعليم: 20 يناير إجازة من جميع الامتحانات بسبب عيد الغطاس

تعرف على موقف أبو جبل من قيادة الزمالك ضد المصري في الدوري

فتاة تقتحم قاعة زفاف خطيبها وتضرب العروسة.. فيديو

حبسها 5 أيام.. قاتل زوجته بدشنا: مبتسمعش الكلام

10 تصريحات نارية.. شوبير يعلن ترشحه لرئاسة اتحاد الكرة.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جذابة وأنيقة.. شاهد إطلالة ليلى علوى فى حفل عيد ميلادها

العمامة تعود.. طلاب المعاهد الأزهرية بالفيوم يعودون للزي التقليدي ..فيديو

بفستان قصير .. زوجة عماد متعب تتألق فى عيد ميلاد ياسمين عبد العزيز