طرح وحدات سكنية لكبار الموظفين بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية

قال المهندس عبدالمطلب عمارة، نائب وزير الإسكان لقطاع تطوير وتنمية المدن الجديدة، أنه سيتم طرح وحدات سكنية لكبار الموظفين العاملين بالحي الحكومي بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة.



وأوضح عمارة في تصريحات له على هامش جولة بمدينة بدر قبل قليل، أن وحدات كبار المسؤولين تقع بالحيين السكنين R3 وR2 ولكن لم يتم تحديد العدد حتى الآن.



وأكد أن معدلات التنفيذ بمساكن العاملين بالعاصمة في مدينة بدر تسير بشكل جيد جدًا وتجاوزت 62٪ حتى منتصف الشهر الجاري.

