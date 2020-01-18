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حوادث

لاختلاسه مليون جنيه.. إحالة أمين خزينة بنك القاهرة للجنايات

السبت 18/يناير/2020 - 01:19 م
النائب العام المستشار
النائب العام المستشار حماده الصاوي
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محمد عبدالله
وافق النائب العام، المستشار حمادة الصاوي، على قرار القائم بأعمال المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة المستشار طارق الحتيتي، بإحالة أمين خزينة بنك القاهر، إلى المحاكمة الجنائية لاتهامه باختلاس مليون جنيه.

جاء بالتحقيقات أن المتهم بصفته موظفا عاما ومن الأمناء على الودائع "أمين خزينة بنك القاهرة - فرع الأوقاف" اختلس أموالا وجدت في حيازته بسبب وظيفته، بأن اختلس مبلغًا مقداره مليون جنيه والمملوك لجهة عمله والمسلم إليه لحفظه وإيداعه خزينة البنك فاحتبسه لنفسه بنية تملكه.

وأقر المتهم بمسئوليته عن الأموال المودعة ببنك القاهرة فرع الأوقاف كونها عهدته الشخصية، وحقيقة وجود عجز بها بإجمالي مبلغ مقداره مليون جنيه.

كما ثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي - قسم أبحاث التزييف والتزوير - أن المتهم هو الكاتب لصلب محضري الجرد وكذا التوقيعات المنسوبة إليه بصفته "أمين الخزينة".

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