برلماني: تنظيم مهرجانات الهجن بشرم الشيخ دعاية لجذب السياحة

أشاد النائب عمرو صدقى رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب بتصريحات اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء التى أكد فيها أن دولة الإمارات العربية المتحدة لها خبرة كبيرة في تنظيم مؤتمرات ومهرجانات الهجن وهناك 6 مؤتمرات ستقام في شرم الشيخ بالتنسيق مع الإمارات.





وأكد أنه قبل تنظيم مهرجان الهجن في شرم الشيخ الذى افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسى والشيح محمد بن زايد ولى عهد أبوظبى سافر المحافظ إلى أبو ظبي وقابل الأمير سلطان بن حمدان رئيس الاتحاد العربي للهجن ونسق معه لإقامة المهرجان وإخراجه بهذه الصورة المشرفة.





كما أشاد "صدقى" فى بيان له اصدره اليوم، بالتنظيم الرائع والنجاح الكبير الذى حققه مهرجان الهجن بشرم الشيخ معتبرا مثل هذه المهرجانات دعاية لجذب السياحة العربية والعالمية لشرم الشيخ ولجميع المحافظات والمناطق والمدن السياحية والاثرية.



