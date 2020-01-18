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منوعات

هزاع المنصوري يوضح طريقة عمل القهوة في الفضاء .. فيديو

السبت 18/يناير/2020 - 02:37 م
هزاع المنصوري
هزاع المنصوري
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مريم صليب
نشر رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، صورة له يكشف بها على طريقة صنع القهوة في الفضاء.

عبر المنصوري عن حبه للقهوة فهي من أقرب المشروبات إلى قلبه، وكتب "صباح الخير! حتى في الفضاء احتجت إلى كوب قهوة وقت انشغالي بالعمل على التجارب العلمية".

وتابع المنصوري: "تحضر القهوة في محطة الفضاء الدولية من خلال إضافة ماء ساخن إلى كيس مغلق يحتوي على القهوة المجففة بالتجميد." 

جدير بالذكر أن هزاع المنصوري أول رائد فضاء إماراتي، حاصل على بكالوريوس في علوم الطيران مـن كلية خليفة بن زايد الجوية، وضابط طيار عسكري، لديه خبرة تزيد عن 14 عاما في الطيران الحربي.






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