هزاع المنصوري يوضح طريقة عمل القهوة في الفضاء .. فيديو

نشر رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، صورة له يكشف بها على طريقة صنع القهوة في الفضاء.

عبر المنصوري عن حبه للقهوة فهي من أقرب المشروبات إلى قلبه، وكتب "صباح الخير! حتى في الفضاء احتجت إلى كوب قهوة وقت انشغالي بالعمل على التجارب العلمية".

وتابع المنصوري: "تحضر القهوة في محطة الفضاء الدولية من خلال إضافة ماء ساخن إلى كيس مغلق يحتوي على القهوة المجففة بالتجميد."

جدير بالذكر أن هزاع المنصوري أول رائد فضاء إماراتي، حاصل على بكالوريوس في علوم الطيران مـن كلية خليفة بن زايد الجوية، وضابط طيار عسكري، لديه خبرة تزيد عن 14 عاما في الطيران الحربي.

Throwback to my first coffee in space!

A strong caffeine fix was exactly what I needed while working extensively on different experiments on the ISS.

Coffee in space is prepared by adding hot water into a sealed bag of freeze-dried coffee. pic.twitter.com/WXSvAzZyC2