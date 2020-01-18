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محافظات

غدا.. وزيرة التضامن والسفير الإيطالي يزوران الوادي الجديد

السبت 18/يناير/2020 - 04:31 م
وزيرة التضامن
وزيرة التضامن
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منصور ابوالعلمين
تستقبل محافظة الوادي الجديد، صباح غد الأحد، وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة نيفين القباج، يرافقها السفير الإيطالى بمصر.

أكد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، أن الوزيرة ستتفقد بصحبة السفير الإيطالى بعض المشروعات الخدمية، بجانب تدشين مبادرة فرصة بقاعة ديوان عام المحافظة، والتى تهدف إلى توفير فرص عمل وتقليل نسبة البطالة بين الشباب في إطار برامج الحماية المجتمعية التى تنفذها الوزارة مثل مشروعات تكافل وكرامة وغيرها من البرامج.

وأوضح الزملوط في بيان، اليوم السبت، أن الزيارة تشمل تفقد معرض المنتجات البيئية والحرف اليدوية بالممشى السياحى بمدخل مدينة الخارجة، ومجمع تمور الوادى الجديد الذى تم تطويره مؤخرًا بمنحة من دولة الإمارات بلغت 20 مليون جنيه.

واضاف أن الزيارة تتضمن تفقد مركز التأهيل لذوى الاحتياجات الخاصة، ومصنع الملابس الجاهزة وافتتاح حاضنة المشروعات الصغيرة التى تنفذها إحدى المؤسسات الإيطالية المهتمة بالتراث وزيارة مصنع الخزف التابع لجمعية رواد قصور الثقافة.

وأشار إلى أن قطاع التضامن يسعى إلى توفير كافة الخدمات المختلفة في مشروعات الحماية المجتمعية وذوى الاحتياجات الخاصة والأسر غير القادرة والأسر المنتجة.
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