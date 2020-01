لهذا السبب .. حملة شرسة على إمينيم من جمهوره

تعرض مغني الراب الامريكي إمينيم لهجوم شديد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب اغنية جديدة اشار من خلال كلماتها عن الحادث الارهابي في مدينة مانشيستر البريطانية خلال حفل المغنية الامريكية اريانا غراندي في مايو ٢٠١٧.



وفي قبيل ذلك الهجوم، دافع الآلاف من جمهور إمينيم عنه لافتين الى انه لم يقصد استغلال الحادث الارهابي وضحاياه للترويج للاغنية، مشيرين الى انه ساعد في جمع تبرعات تقدر بـ ٢ مليون دولار للمصابين آنذاك.



والاغنية تحمل اسم Unaccommodating ضمن اغنيات البومه الجديد Music To Be Murdered By الذي طرح امس الجمعة .



وهذه ليست المرة الاولي التي يتحدث فيها إمينيم عن الحوادث الارهابية في اغانيه بل قدم نفس الشيء خلال عام ٢٠١١ في اغنية تحمل اسم diss.