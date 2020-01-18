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أخبار العالم

ساحة حرب في بيروت.. وقوات الأمن توجه تحذيرا شديد اللهجة للمتظاهرين.. فيديو وصور

السبت 18/يناير/2020 - 07:33 م
معارك بين الشرطة
معارك بين الشرطة والمتظاهرين
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القسم الخارجي
مع اشتداد حدة المواجهات في هذه الأثناء في وسط العاصمة اللبنانية بيروت، أطلقت قوات مكافحة الشغب سيلًا من القنابل المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين.

وقعت مواجهات بين عدد من المتظاهرين والقوى الأمنية في محيط ساحة النجمة، بعد أن حاول بعض الشبان إزالة العوائق الحديدية، حيث عمدوا إلى رمي القوى الأمنية بالحجارة والمفرقعات النارية.

وكشف الأمين العام للصليب الأحمر جورج كتاني لـصحيفة "النهار" أن 40 جريحًا نُقلوا إلى المستشفيات و60 عولِجوا ميدانيًا، وسط إلقاء كثيف للقنابل المسيلة للدموع

وحذرت قوى الأمن قائلة: "بعد الإنذارات التي أطلقناها عبر وسائل الإعلام لمغادرة المتظاهرين السلميين، ستتم ملاحقة الأشخاص الذين يقومون بأعمال شغب وتوقيفهم، وإحالتهم على القضاء".

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