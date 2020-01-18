حملة موسعة لتطهير شوارع بنها من الإشغالات

شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة بنها حملة مكبرة لرفع الإشغالات من شوارع بنها أسفرت الحملة عن رفع الإشغالات من جوار ملاعب كلية التربية الرياضة وميدان التأمين الصحي والمدينة الجامعية وشارع كلية الطب وشارع مستشفى الحميات لتسيير الحركة أمام المارة وقائدي السيارات.



قال المهندس حمدى سلامة رئيس المدينة ان الحملة اسفرت ايضا عن تحرير محاضر للمخالفين بواقع 40 محضر إشغال و35 محضر نظافة عامة و10 إزالات فورية و85 محضر بائع متجول و15 محضر بيئة و25 محضر وصلات كهربائية و14 محضر غرزة شاي و17 محضر إعلان مخالف.



واشار سلامة الى ان الحملة شارك فيها الدكتور أمان عصر وعلي إمام نائبي رئيس المدينة ومدير الإشغالات نبوي هدهود ومدير تحسين البيئة، بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية وشرطة المرافق وقسم ثان بنها.

