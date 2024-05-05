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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

برلماني: المرحلة الحالية أزهى عصور الوحدة الوطنية

النائب أحمد محسن
النائب أحمد محسن

تقدم النائب احمد محسن، عضو مجلس الشيوخ، بخالص التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والأخوة الأقباط، بمناسبة عيد القيامة المجيد، قائلا: مناسبة غالية وعيد مصري وطني للتذكير بمتانة وقوة النسيج الوطني المصري على مدى العصور.

وقال محسن، في تصريح صحفي له اليوم، إن إظهار الفرح والسرور والمشاركة فى المناسبات مع أشقائنا الاقباط وهو ما يتم في كل قرى ومحافظات مصر، يدل على تكاتف أبناء الوطن الواحد فيما بينهم، ويبعث برسالة قوية لكل من يتربصون بالوطن بأن مصر أبية وقوية بأبنائها وجيشها وشرطتها ووحدتها الوطنية ولن يستطيع أحد أن يؤثر عليها، داعيا الله أن يعيد هذه المناسبة على الإخوة الأقباط بموفور الصحة والسداد، والاصطفاف جميعا خلف القيادة السياسية لمواجهة التحديات ودعم مسيرة التنمية التى تشهدها مصر.

ولفت عضو مجلس الشيوخ، أن عيد القيامة المجيد ومشاركة الفرحة مع الإخوة الاقباط من جانب أبنائهم المسلمين هو تجسيد لأبرز معاني الوحدة الوطنية طوال العشر سنوات الماضية وتحقيق مبدا المواطنة بالحقوق والواجبات على الجميع.

وأضاف نائب بني سويف، أن المسلمين والمسيحين هما عنصري الأمة ووحدتهما قوة للوطن، وترابطهما كنسيج واحد هو حائط صد وصخرة عاتية أمام مخططات قوى الشر.

واختتم النائب احمد محسن، بالاعراب عن تمنياته للوطن الغالي مصر والجمهورية الجديدة في عهد السيسي، بمزيد من الأمن والأمان والوحدة الوطنية.

أحمد محسن النائب احمد محسن الأقباط الشيوخ مجلس الشيوخ

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