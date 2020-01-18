تعرف على موعد أفتتاح المتحف المصرى الكبير .. شاهد

قال الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار ، إن المتحف المصري الكبير يستقبل 365 قطعة أثرية من بينها كنوزا لتوت عنخ آمون، مضيفا أنه سيتم افتتاح المتحف المصري الكبير نهاية هذا العام.



وأضاف الدكتور مصطفى وزيري خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحياة اليوم" المذاع علي قناة "الحياة" الفضائية، أن من عام 2011 وحتى بدء عام 2016 كانت كل الأعمال متوقفة سواء كانت أعمال تطوير وترميم والاكتشافات والافتتاحات.



وتابع الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن الحركة السياحية الحالية أغلبها وأهمها السياحة الثقافية التى تأتي إلى المناطق الأثرية.



وأوضح الدكتور مصطفى وزيري، أن قصر البارون يتكون من طابقين وبدروم، والبدروم كان سكن الخدم والمطبخ ومواقد للافران، والطابق الاول يتكون من قاعة رئيسية وغرفتين والدور الثالث عبارة عن صالة وأربع غرف معيشة وحمام خاص لكل غرفة والطابق الاخير "السطح" كان يستخدم لإقامة الحفلات.



وأشار إلى أن، تطوير قصر البارون كلف أكثر من 100 مليون جنيه نظرا لأنه كان على حالة سيئة جدا، مضيفا أنه فى غضون بضعة أسابيع سيتم افتتاح القصر.

