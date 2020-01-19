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حوادث

مديريات الأمن تشارك فى فعاليات المرحلة الحادية عشرة من مبادرة كلنا واحد

الأحد 19/يناير/2020 - 06:04 ص
مبادرة كلنا واحد
مبادرة كلنا واحد
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مصطفي الرماح - محمد العيسوى
حرصت وزارة الداخلية على المشاركة الجادة والفاعلة، فى فعاليات المرحلة الحادية عشرة من مبادرة "كلنا واحد" بمنافذ "أمان" التابعة للوزارة بمنافذها الثابتة والمتحركة على مستوى الجمهورية وطرح السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق.

وتشهد المبادرة إقبالًا جماهيريًا مكثفًا وسط إشادة من المواطنين، بتوجيهات رئيس الجمهورية، وحرصه على تقديم كافة أوجه الدعم للمصريين خاصةً من محدودى الدخل وبالجهود المتواصلة لوزارة الداخلية للمساهمة فى خفض أسعار السلع الأساسية والرقابة على الأسواق، كما أشاد المواطنون بالتفاعل الإيجابى للسلاسل التجارية مع تلك المبادرات لتوفير السلع الغذائية بالأسواق.

جاء ذلك فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية لأجهزة الدولة بإتخاذ كافة الإجراءات للتخفيف عن كاهل المواطنين لتوفير السلع الأساسية والغذائية بأسعار مناسبة .. وبمناسبة الإحتفال بعيد الشرطة ، فقد إنطلقت المرحلة الحادية عشر من مبادرة "كلنا واحد" بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية لتوفير السلع الأساسية وطرحها بـعدد كبيرة من فروع كبرى السلاسل التجارية والشوادر على مستوى الجمهورية لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة عن مثيلتها بالأسواق لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.
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