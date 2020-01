بـ الأسود.. لجين عمران تبهر متابعيها بأحدث إطلالة

View this post on Instagram

🌹مصير الشخص الناجح لا تكتبه الصدف ولا الأمنيات .. بل تكتبه التجارب القاسية و الإختيارات الصحيحة و القرارات الحاسمة .. .. مساكم سعادة و حب 🙏♥️🤗