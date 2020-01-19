AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

بـ الأسود.. لجين عمران تبهر متابعيها بأحدث إطلالة

الأحد 19/يناير/2020 - 04:37 ص
لجين عمران
لجين عمران
Advertisements
محمد بدران
نشرت الإعلامية السعودية لجين عمران صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على إنستجرام، فى احدث ظهور لها.

وظهرت لجين عمران بسترة بدلة أنيقة ونسقت معها بفستان اسود انيق ، وتركت شعرها الاسود مسندلا بطريقة بسيطة، وغير متكلفة.

واعتمدت لجين على بعض اللمسات البسيطة من الماكياج، حيث أبرزت جمال عينيها بالكحل الأسود، مع وضع لون أحمر الشفاه.

وعلقت لجين على الصورة قائلة: "مصير الشخص الناجح لا تكتبه الصدف ولا الأمنيات بل تكتبه التجارب القاسية والإختيارات الصحيحة والقرارات الحاسمة، مساكم سعادة وحب 🙏♥️🤗، مسايا لجين لجين لجين عمران".

واشتهرت الإعلامية السعودية بأنها من الأسماء التى عرفت بأناقة ورقي إطلالاتها، فى مختلف المناسبات فدائما نجدها أنيقة في الحفلات والمناسبات بأسلوب راق وتظهر مرة أخرى بإطلالة ناعمة وستايل عصري وبسيط.
بـ الأسود.. لجين عمران تبهر متابعيها بأحدث إطلالة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بـ الذهبى المطرز.. إسعاد يونس تتألق بإطلالة أنيقة تبهر متابعيها

أبيض X أبيض .. إليسا تبهر متابعيها بـ إطلالة جذابة مع شجرة الكريسماس

بتنورة.. لجين عمران تخطف أنظار متابعيها عبر إنستجرام

بإطلالة أنيقة.. لجين عمران تبهر متابعيها على إنستجرام

لجين عمران تبهر متابعيها بأحدث إطلالة.. شاهد

بـ إطلالة أنيقة .. لجين عمران تخطف أنظار متابعيها عبر إنستجرام

ترشيحاتنا

ارتفاع ضحايا معسكر الجيش اليمني في مأرب إلى 60 قتيلا و50 جريحا

الخشوع في الصلاة وعلاج شرود الذهن.. الإفتاء تنصح بـ 3 أمور

جمال بيومي: الرئيس السيسي حل مشكلتي عندما كنت سفيرا في غينيا الاستوائية

رضوى الشربيني: وطن المرأة زوجها فى 3 حالات.. شاهد

بعد إطلاق 60 رصاصة .. قرار هام من الكاف بشأن مباراة الهلال والأهلي خلال ساعات

اخبار الحوادث.. وفاة عروسين استنشقا الغاز.. شاب يشنق نفسه.. بائع يذبح شقيقه لإقامته علاقة محرمة مع زوجته

AdvertisementS

نصف مليار دولار لم تحرك شعرة في السيسي.. أخطر تسريب لـ محمد علي يفضح إعلام الإخوان ويد قطر الخبيثة

اخبار الفن .. MBC تحسم جدل استبعاد نانسي عجرم .. نجل سيرين عبد النور يضربها .. فعل غير متوقع من زينة بسبب أحمد عز

اخبار النادي الأهلي.. أزارو يقترب من الزمالك.. تأجيل لقاء إنبي.. عقوبات مغلظة على صالح جمعة

علاقة محرمة بين الأبناء.. اعترافات مثيرة لـ قاتل ابن عمه بدمياط

حكم الصلاة بالحذاء .. سؤال حائر بعد صور الفنان سمير صبري.. الأزهر يحسم الجدل

برواتب تصل لـ14 ألف ريال.. وظائف جديدة بالسعودية تعرف عليها

أقام علاقة محرمة مع زوجته.. بائع يذبح شقيقه فى الفيوم بسبب الخيانة

بعد إطلاق 60 رصاصة .. قرار هام من الكاف بشأن مباراة الهلال والأهلي خلال ساعات

تسريب صوتي للإخواني الهارب أمير بسام يعترف فيه بسرقة قيادات الإرهابية أموال التبرعات

كانت حامل في السابع .. فلاح يقتل ربة منزل بطلقة في البطن بأسيوط.. فما السبب

بعد إحراجه لـ سيرين.. غمزة صبا مبارك لـ تيم حسن تثير الضجة

حتحوت يكشف تفاصيل خناقة قوية بين شريف إكرامى وصالح جمعة .. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. الاعتداء على مغنية راب مغربية شهيرة

بعد إحراجه لـ سيرين.. غمزة صبا مبارك لـ تيم حسن تثير الضجة

بالبنطلون الأصفر.. سلمي أبوضيف بإطلالة جديدة في بورسعيد