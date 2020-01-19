بـ الأسود.. لجين عمران تبهر متابعيها بأحدث إطلالة

نشرت الإعلامية السعودية لجين عمران صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على إنستجرام، فى احدث ظهور لها.وظهرت لجين عمران بسترة بدلة أنيقة ونسقت معها بفستان اسود انيق ، وتركت شعرها الاسود مسندلا بطريقة بسيطة، وغير متكلفة.واعتمدت لجين على بعض اللمسات البسيطة من الماكياج، حيث أبرزت جمال عينيها بالكحل الأسود، مع وضع لون أحمر الشفاه.وعلقت لجين على الصورة قائلة: "مصير الشخص الناجح لا تكتبه الصدف ولا الأمنيات بل تكتبه التجارب القاسية والإختيارات الصحيحة والقرارات الحاسمة، مساكم سعادة وحب 🙏♥️🤗، مسايا لجين لجين لجين عمران".واشتهرت الإعلامية السعودية بأنها من الأسماء التى عرفت بأناقة ورقي إطلالاتها، فى مختلف المناسبات فدائما نجدها أنيقة في الحفلات والمناسبات بأسلوب راق وتظهر مرة أخرى بإطلالة ناعمة وستايل عصري وبسيط.