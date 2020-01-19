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قذاف الدم: أحيي الرئيس السيسي على قراراته الجريئة.. فيديو

الأحد 19/يناير/2020 - 03:17 ص
الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي
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حمزة شعيب
قدم أحمد قذاف الدم، المسئول السياسي لجبهة النضال الوطني الليبية، التحية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على قراراته الشجاعة ودوره العظيم في الحفاظ على ليبيا، مؤكدا أن مصر كانت سدا منيعا ضد أي مستعمر يواجه ليبيا.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن مصر تعيش في معركة إنقاذ وطن الذي بدأ بالفعل في التعافي والوقوف على قدميه مجددا.

وأكد أحمد قذاف الدم، المسئول السياسي لجبهة النضال الوطني الليبية أن القرارات الصعبة دائما ما يتخذها رجل وطني، لافتا إلى أن الرئيس السيسي اتخذ قرارات من أجل مصر.

وقدم المسئول السياسي لجبهة النضال الوطني الليبية التحية أيضا إلى الشعب المصري الذي تحمل القرارات وتداعيات ارتفاع أسعار العملة حتى نجحت مصر في بناء قوة عسكرية ضخمة تستطيع الحفاظ على أمنها.
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