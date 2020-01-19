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رياضة

محمد عبد السميع يعلن قائمة بترول أسيوط لمواجهة طهطا

الأحد 19/يناير/2020 - 06:17 ص
صدى البلد
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رباب الهوارى

أعلن محمد عبدالسميع المدير الفنى لفريق بترول أسيوط، عن ضم 20 لاعبا بقائمة الفريق استعدادا لمواجهة طهطا في الجولة الثانية عشر بدوري القسم الثاني.

وجاءت القائمة كالتالى:

مزيكا - محمد رمضان -ايهاب فؤاد -محمد دياب اسلام حمدي -محمد عطاء -احمد دحروج -محمد ممدوح -احمد البهى -مؤمن راضي -محمد خلف -مصطفى شلبي -محمود كمال -على الفرارجى -مصطفى كزلوف -محمد حنطور - خالد مايز -احمد تركي -محمد العندليب -طاهر محمد

يدخل بترول أسيوط اللقاء محتلا المركز الثامن برصيد 14 نقطة ، بينما طهطا يحتل المركز الثانى عشر برصيد 4 نقاط.
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