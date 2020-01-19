محمد عبد السميع يعلن قائمة بترول أسيوط لمواجهة طهطا



أعلن محمد عبدالسميع المدير الفنى لفريق بترول أسيوط، عن ضم 20 لاعبا بقائمة الفريق استعدادا لمواجهة طهطا في الجولة الثانية عشر بدوري القسم الثاني.



وجاءت القائمة كالتالى:



مزيكا - محمد رمضان -ايهاب فؤاد -محمد دياب اسلام حمدي -محمد عطاء -احمد دحروج -محمد ممدوح -احمد البهى -مؤمن راضي -محمد خلف -مصطفى شلبي -محمود كمال -على الفرارجى -مصطفى كزلوف -محمد حنطور - خالد مايز -احمد تركي -محمد العندليب -طاهر محمد



يدخل بترول أسيوط اللقاء محتلا المركز الثامن برصيد 14 نقطة ، بينما طهطا يحتل المركز الثانى عشر برصيد 4 نقاط.