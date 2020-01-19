AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الثلوج تعيق البحث عن 4 كوريين جنوبيين و3 نيباليين فقدوا في انهيار جليدي

الأحد 19/يناير/2020 - 10:04 ص
صدى البلد
Advertisements
أ ش أ
أعلن مسؤولون في نيبال اليوم /الأحد/ أن الثلوج الكثيفة وضعف الرؤية أعاقت عملية البحث عن 4 كوريين جنوبيين و3 نيباليين فُقدوا إثر وقوع انهيار جليدي خلال قيامهم برحلة في جبل "أنابورنا".

ونقلت قناة (فرانس 24) - في نشرتها باللغة الانجليزية - عن مسؤولة بوزارة السياحة النيبالية ميرا أشاريا قولها إن "جهود البحث والانقاذ جارية ولكن أحوال الطقس والثلوج في المنطقة صعبت تحقيق المزيد من الانجاز".

من جهته، صرح المسؤول باتحاد جبال الألب الكوري آنج دورجي شيربا إن أقارب الكوريين المفقوديين وصلوا إلى العاصمة النيبالية كاتماندو بالإضافة إلى عدة مسؤولين آخرين أوفدتهم سول للمساعدة في جهود الانقاذ الطارئة.

كانت المجموعة المفقودة تتواجد بالقرب من معسكر قاعدة أنابورنا على ارتفاع 3 آلاف و230 مترا فوق مستوى سطح البحر عندما وقع الانهيار الجليدي عقب تساقط كثيف للثلوج يوم الجمعة الماضية.

والرحالة الكوريون الجنوبيون المفقودون امرأتان في الثلاثينات والخمسينات من العمر ورجلان في الخمسينات من العمر، وهم معلمون يقيمون في نيبال بهدف العمل التطوعي.

Advertisements

ترشيحاتنا

عبد الستار صبري: صالح سليم كان وكيل أعمالي ومنحني عقد الأهلي .. فيديو

بعد إخفائها في أماكن سرية.. محاولة فاشلة لتهريب سجائر داخل السعودية.. فيديو

هل يجوز دفع كفارة الصيام للمستشفيات ؟

الأهلي مخوف الجميع .. طولان : لا نية للاستغناء عن أسامة جلال

بلا رحمة.. العثور على طفلة يمنية تعرضت للتعذيب بجانب صندوق قمامة

وزير الرى السابق: بيان واشنطن ينص على ملء سد النهضة على مراحل وليس سنوات

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواصفات جيب جراند شيروكي jeep grand cherokee 2020 .. صور

بعد تراجع المبيعات .. عروض بقيمة 14 ألف جنيه على هوندا سيفيك 2020 honda civic

كنيسة في مغارة .. دير سمعان خراز بالمقطم ضمن الأجمل في العالم .. شاهد