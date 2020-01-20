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محافظات

المسجد العباسي بالإسماعيلية.. أثر إسلامي وتحفة عثمانية في رحاب باريس الصغرى

الإثنين 20/يناير/2020 - 06:16 ص
المسجد العباسي بالإسماعيلية
المسجد العباسي بالإسماعيلية
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انجي هيبة
هو واحدًا من أهم آثار مصر الإسلامية، والذي تحتضنه محافظة الاسماعيلية ويعد اقدم واول مسجد نشا فيها، حيث يرجع تاريخ إنشائه لعام ١٨٩٨ في عهد الخديوي عباس حلمي الثاني.

يقول محمد يوسف من مؤرخي ابناء القناة، ان المسجد العباسي يعد من أقدم المساجد فى مصر،وأحد المعالم الأثرية الهامة بمحافظة الإسماعيلية،والذى قام بإنشائه الخديوي عباس حلمي الثاني سنة 1316هـ/ 1898م على يد عباس حلمي الثاني، ويعتبر عباس حلمي سابع أحفاد محمد على باشا وقد حكم مصر فى الفترة من 1892م-1914م وقد أنشاء المسجد عقب حفر قناه السويس نظرا لزيادة العمران وتجمع العاملين والسكان حول القناة.

والمسجد من الداخل عبارة عن مساحة مربعة حوالي 400م تقريبا ونظام تخطيطه يتبع نظام المساجد المغطاة بسقف وليس الصحن والظلات ويتكون المسجد من الداخل من ثلاث بائكات متعامدة على جدار القبلة وخمس بلاطات موازية لجدار القبلة محمولة على أعمدة حجرية تعلوها عقود مدببة يتوسطها شخشيخة خشبية تعلو البلاطة الوسطى بالمسجد كذلك يوجد روابط خشبية لحمل المصابيح والمشكاوات الخاصة لإضاءة المسجد.

ويضم المسجد العناصر المعمارية الإسلامية المختلفة،كذا العناصر المنقولة من محراب يتوسط جدار القبلة، كذلك المنبر الخشبى.

سقف المسجد الخشبي مزخرف بالزخارف النباتية والهندسية البديعة مع ملاحظة أن مادة بناء المسجد هى الآجر.

ويقول إبراهيم رمضان، المتحدث الإعلامي باسم أوقاف الإسماعيلية: "لا يقتصر دور مسجد العباسي صاحب التاريخ القديم على العبادات فقط وإنما يشهد عقد الدروس الدينية الأسبوعية بحضور كوكبة من علماء ومشايخ الأوقاف ، بالإضافة إلى الأمسيات الدينية".
المسجد العباسي بالإسماعيلية.. أثر إسلامي وتحفة عثمانية في رحاب باريس الصغرى
المسجد العباسي بالإسماعيلية.. أثر إسلامي وتحفة عثمانية في رحاب باريس الصغرى
المسجد العباسي بالإسماعيلية.. أثر إسلامي وتحفة عثمانية في رحاب باريس الصغرى
المسجد العباسي بالإسماعيلية.. أثر إسلامي وتحفة عثمانية في رحاب باريس الصغرى
المسجد العباسي بالإسماعيلية.. أثر إسلامي وتحفة عثمانية في رحاب باريس الصغرى
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