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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

صحة دمياط تعلن نجاح خطة القوافل العلاجية بنسبة 100%

صحه دمياط
صحه دمياط
زينب الزغبي

أعلنت مديرية الصحة بدمياط برئاسة الدكتور محمد بدران ، عن نجاح تنفيذ خطة القوافل العلاجية المجانية التى تنفذها إدارة القوافل العلاجية برئاسة الدكتورة سها خيرى خلال النصف الأول من عام 2025 بنسبة 100%.

فقد تم تنظيم 30 قافلة طبية علاجية بمختلف مراكز المحافظة، ضمن مبادرة "حياة كريمة" التي تستهدف القرى الأكثر احتياجًا.

وشملت التوزيعات: 2 قافلة بمركز دمياط، و3 قوافل بمركز الزرقا، 4 قوافل بمركز فارسكور، و4 قوافل بمركز كفر البطيخ، 17 قوافل بمركز كفر سعد (المستهدف ضمن مبادرة حياة كريمة)

وتم توقيع الكشف الطبي على 41,315 مواطنًا في عدة تخصصات منها: الباطنة، الأطفال، العظام، الجلدية، الفم والأسنان، الجراحة العامة، المسالك البولية، النساء والتوليد، الأنف والأذن والحنجرة، وتنظيم الأسرة.

كما شملت نتائج القوافل: إحالة 84 حالة لاستكمال الفحوصات والعلاج بالمستشفيات، واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لـ 44 مواطنًا، وإجراء 8440 تحليل دم و716 تحليل طفيليات، وتنفيذ 633 أشعة X-ray، وإجراء 837 كشف سونار.

تأتي هذه الجهود في إطار حرص وزارة الصحة ومحافظة دمياط على دعم منظومة الرعاية الصحية وتحقيق العدالة في تقديم الخدمات الطبية لكافة المواطنين، لا سيما في المناطق الأكثر احتياجًا ، حيث وجه " محافظ دمياط " الشكر إلى مديرية الصحة و فريق إدارة القوافل على هذا الإنجاز المتميز .

دمياط محافظ دمياط صحة المواطنين قافلة

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