لجنة طفولة دمياط: على الأمهات الاهتمام بالتربية الجنـ.سية السليمة للأولاد

شاركت وحدة حماية اللجنة العامة للطفولة في ندوة توعوية بعنوان "الاعتداء الجنسي على الأطفال: الأسباب، الدوافع، الوقاية، والتعافي"، والتي نظمها مركز التنمية البشرية، بحضور مروة نبيل، مقرر اللجنة العامة لحماية الطفولة ومقرر فرع المجلس القومي للمرأة بدمياط، والدكتورة عفاف الغريبي، مدير مركز التنمية البشرية، وبمشاركة الدكتورة رحاب الحسيني والدكتورة منير العزازي كمحاضرتين .

ناقشت الندوة دور لجان حماية الطفولة وآليات الإبلاغ عن الأطفال المعرضين للخطر، وفقًا لقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، وأُتيحت معلومات حول كيفية تقديم البلاغات عبر خط نجدة الطفل 16000 أو إدارة الأزمات بديوان عام المحافظة على الرقم 0572264121. كما تم توضيح مفهوم الاعتداء والتحرش الجنسي، وأساليب الجناة في استدراج الأطفال، وأهمية دور الأم في الاكتشاف المبكر للتعرض للاعتداء، سواء من خلال التغيرات الجسدية أو النفسية التي تظهر على الطفل.

وأشارت الندوة إلى أهمية التربية الجنسية السليمة وتقديم المعلومات من الأم لطفلها بشكل مباشر بديلًا عن مصادر خارجية غير آمنة، إلى جانب التركيز على الدعم النفسي في مرحلة التعافي، من خلال وحدات الدعم النفسي التابعة للتربية والتعليم في دمياط ودمياط الجديدة وفارسكور، بالإضافة إلى مستشفى الصحة النفسية وعلاج الإدمان بدمياط الجديدة، حيث تم الإعلان عن مواعيد استقبال الأطفال أيام السبت من الساعة 11 صباحًا حتى 1 ظهرًا، والمراهقين من 3 عصرًا حتى 5 مساءً، وكذلك خدمات مركز الصحة النفسية بمستشفيات جامعة الأزهر.

شهدت الندوة تفاعلًا كبيرًا من الأمهات المستهدفات من مختلف مديريات الخدمات، وتم الرد على العديد من استفساراتهن حول كيفية الحماية والدعم، في إطار حرص الدولة على بناء منظومة متكاملة لحماية الطفولة ومواجهة الاعتداءات بكافة أشكالها.