حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وحرم طريق دمياط الجديدة

شنت محافظة دمياط، حملة مكبرة برئاسة اللواء محمد رأفت همام السكرتير العام لازالة لكافة حالات التعدي على حرم طريق دمياط الجديدة بمشاركة المهندس محمد الدالي مدير ادارة شئون البيئة ووحدة المخلفات الصلبة ومحمود فايد مدير الإدارة العامة للأزمات والكوارث و سمير عتريس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط و محمد الشبراوي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ .

جاءت الحملة لرفع كافة الاشغالات وازالة التعديات على حرم الطريق العام وتيسير حركة المرور وقد استهدفت الحملة كافة مخازن الاخشاب الغير مرخصة على الطريق وازالة كافة التعديات والتحفظ على المضبوطات وتحصيل رسوم النظافة المقررة واتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين

وتهيب محافظة دمياط مجددا كافة المواطنين بعدم تشوين اي اخشاب على حرم الطريق العام او تخزينها بدون ترخيص وذلك حفاظا على المظهر اللائق للمحافظة وتحقيق الانضباط بالشارع وتيسير حركة المرور .