لظروفه الصحية.. محافظ أسوان يوجه بتوفير محل للشاب محمد الفولى معفى من الإيجار لمدة 6 أشهر.. فيديو وصور

من أجل توفير أوجه الرعاية والمساعدة والمساندة للحالات الإنسانية المختلفة، مع الاستماع للمطالب الجماهيرية والشكاوى والعمل على تلبيتها بما يحقق النفع والصالح العام ويعود بالخير على الشباب الأسوانى.



يلقى "صدى البلد" الضوء على إحدى الحالات الإنسانية، ومدى التفاعل التنفيذى معها لتلبية ما تم عرضه من مطالب وطموحات محدودة تحتاج إلى بعض الرعاية لترى النور وتحقق الأمل فى توفير حياة كريمة بالشكل المطلوب والعمل على مواجهة الظروف المعيشية والأسرية الصعبة.



إنها قصة الشاب الأسوانى محمد الفولى الذى تعرض لحادث صعق من محول كهربائى منذ نحو 14 عامًا مما أدى بتر الذراعين بالكامل وأيضًا القدم اليسرى، وهو الذى نتج عنه عدم قدرته على استكمال تعليمه وإيجاد فرصة عمل مناسبه لظروفه.



ومن أجل تلبية مطلب هذا الشاب وفى لفتة إنسانية وتجاوب سريع أمر اللواء أشرف عطية محافظ أسوان رئيس الوحدة المحلية بمركز ومدينة أسوان بتسليم محمد الفولى محل ضمن السويقات الجديدة التابعة لمجلس المدينة مع إعفائه بعدم دفع الإيجار لمدة 6 أشهر.



كما وجه محافظ أسوان مسئولى القوى العاملة بإدراج الشاب محمد الفولى ضمن نسبة الـ 5 % المرشح تشغيلهم خلال الفترة القادمة فى أى عمل يتناسب مع ظروفه الصحية، بجانب قيام مديرية التضامن الإجتماعى بدراسة حالته لتقديم كافة أوجه الدعم له مما يضمن توفير حياه كريمة له طبقًا للقواعد والقوانين المنظمة لذلك.

