AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

لظروفه الصحية.. محافظ أسوان يوجه بتوفير محل للشاب محمد الفولى معفى من الإيجار لمدة 6 أشهر.. فيديو وصور

الأحد 19/يناير/2020 - 12:17 م
صدى البلد
Advertisements
شاذلى عبد الفتاح
من أجل توفير أوجه الرعاية والمساعدة والمساندة للحالات الإنسانية المختلفة، مع الاستماع للمطالب الجماهيرية والشكاوى والعمل على تلبيتها بما يحقق النفع والصالح العام ويعود بالخير على الشباب الأسوانى.

يلقى "صدى البلد" الضوء على إحدى الحالات الإنسانية، ومدى التفاعل التنفيذى معها لتلبية ما تم عرضه من مطالب وطموحات محدودة تحتاج إلى بعض الرعاية لترى النور وتحقق الأمل فى توفير حياة كريمة بالشكل المطلوب والعمل على مواجهة الظروف المعيشية والأسرية الصعبة.

إنها قصة الشاب الأسوانى محمد الفولى الذى تعرض لحادث صعق من محول كهربائى منذ نحو 14 عامًا مما أدى بتر الذراعين بالكامل وأيضًا القدم اليسرى، وهو الذى نتج عنه عدم قدرته على استكمال تعليمه وإيجاد فرصة عمل مناسبه لظروفه.

ومن أجل تلبية مطلب هذا الشاب وفى لفتة إنسانية وتجاوب سريع أمر اللواء أشرف عطية محافظ أسوان رئيس الوحدة المحلية بمركز ومدينة أسوان بتسليم محمد الفولى محل ضمن السويقات الجديدة التابعة لمجلس المدينة مع إعفائه بعدم دفع الإيجار لمدة 6 أشهر.

كما وجه محافظ أسوان مسئولى القوى العاملة بإدراج الشاب محمد الفولى ضمن نسبة الـ 5 % المرشح تشغيلهم خلال الفترة القادمة فى أى عمل يتناسب مع ظروفه الصحية، بجانب قيام مديرية التضامن الإجتماعى بدراسة حالته لتقديم كافة أوجه الدعم له مما يضمن توفير حياه كريمة له طبقًا للقواعد والقوانين المنظمة لذلك.
لظروفه الصحية.. محافظ أسوان يوجه بتوفير محل للشاب محمد الفولى معفى من الإيجار لمدة 6 أشهر.. فيديو وصور
لظروفه الصحية.. محافظ أسوان يوجه بتوفير محل للشاب محمد الفولى معفى من الإيجار لمدة 6 أشهر.. فيديو وصور
لظروفه الصحية.. محافظ أسوان يوجه بتوفير محل للشاب محمد الفولى معفى من الإيجار لمدة 6 أشهر.. فيديو وصور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شقة ومساعدة مالية وفحص طبي.. توجيهات محافظ الشرقية لحالة إنسانية

رفع كفاءة منظومة القطاعات الصحية والتعليمية والتموينية أبرزها.. صدى البلد يرصد مطالب عدد من أهالي أسوان

جبر الخواطر.. محافظ أسوان يستجيب لشكوى مسنة ويخصص لها سكنا ومالا .. صور

ترشيحاتنا

مدينة فرنسية على أرض مصرية .. 20 صورة ترصد جمال مدينة بور فؤاد أول نقطة بقارة آسيا

مصطفى يونس: غير منطقي شراء لاعبين بنصف مليار للفوز بدوري مكافأته مليون جنيه

تحرك عاجل بالبرلمان لاستدعاء وزيرة الصحة بشأن اختفاء 15 نوعا للأدوية دون بديل

ضعي ملعقة ملح الليمون فى غسالة الملابس وشاهدي ماذا يحدث

سلع تموينية بأسعار مخفضة.. تعرف على عناوين السلاسل التجارية المشاركة في مبادرة كلنا واحد بالمحافظات

بعد تهنئة أفيخاى ادرعي مي عز الدين.. كيف حاول متحدث جيش إسرائيل استفزاز نجوم العرب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مدينة فرنسية على أرض مصرية .. 20 صورة ترصد جمال مدينة بور فؤاد أول نقطة بقارة آسيا

فى زيارة مفاجئة ليلا.. محافظ البحر الأحمر ينقذ طفلة بمستشفى الغردقة

بعد تخفيض سعرها.. عودة bmw الفئة الخامسة 2020 إلى مصر .. تفاصيل