الرئيس السيسى يؤكد حرص مصر على تعميق الشراكة الاستراتيجية مع أمريكا

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى حرص مصر على تعميق الشراكة الاستراتيجية الممتدة مع أمريكا، وذلك خلال لقائه مع وزير الخارجية الأمريكي على هامش مؤتمر برلين اليوم.



وأضاف السيسى، أنه لا سبيل لتسوية الأزمة الليبية إلا من خلال حل شامل لكافة أبعاد القضية، معربا عن تقديره لجهود واشنطن فى رعاية المفاوضات الخاصة بشأن سد النهضة.



جاء ذلك فى خبر عاجل، أفادت به فضائية " اكسترا منذ قليل، وسنوافيكم بالتفاصيل.

