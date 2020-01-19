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منوعات

بلابيصا .. مصطلح لا يستخدمه سوى أقباط مصر في عيد الغطاس

الأحد 19/يناير/2020 - 03:24 م
بلابيصا
بلابيصا
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مريم صليب
امتزجت ثقافة الديانة المسيحية بثقافات الشعوب والبلاد التي دخلتها، فقد وضعت الثقافة المصرية بصمتها على مصطلحات الديانة المسيحية، حيث اشتهرت في العصور القديمة بمصر كلمة "بلابيصا" في عيد الغطاس.

بلابيصا في اللغة الهيروغليفية القديمة تعني "الشموع المضيئة"، أو في معنى آخر تعني " عاري العرى" وهي تشير إلى التعميد، فقد كان الأقباط قديما يغتسلون بالمياه على ضفاف النيل في عيد الغطاس.

فقد كان الأولاد الصغيرة يخرجون قديما حاملون البلابيصا أي " الشموع"، والتي تأخذ عدة أشكال منها عود القصب مع البرتقال أو اليوسفي والشموع ويصنعون منه قناديل منيرة مبهجة مزينة بالصلبان.

ولكن مع تطور الزمن اتخذت البلابيصا أشكالا أخرى أبسط من ذلك فأصبحت عبارة بتفريغ ثمرة برتقال من محتواها وتقشير القشرة الخارجية على شكل صلبان ووضع شمعة بالداخل ليحملها الأطفال وتظل مضاءة طوال ليلة الغطاس في المنازل المسيحية.
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