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وصول رئيس وزراء بريطانيا لحضور مؤتمر برلين حول ليبيا

الأحد 19/يناير/2020 - 02:56 م
رئيس وزراء بريطانيا
رئيس وزراء بريطانيا
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ريهام فيكتور
وصل رئيس وزراء بريطانيا إلى ألمانيا لحضور مؤتمر برلين حول ليبيا، وفق ما عرضت فضائية إكسترا نيوز في خبر عاجل.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي وصل إلى العاصمة الألمانية "برلين" للمشاركة في فعاليات قمة مؤتمر برلين حول ليبيا المقرر عقده اليوم، الأحد ١٩ يناير.

قال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن ذلك يأتى تلبية لدعوة المستشارة الألمانية "أنجيلا ميركل"، وبمشاركة عدد من رؤساء الدول الإقليمية، والدول دائمة العضوية في مجلس الامن الدولي، بالإضافة إلى ممثلي المنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة".

واستقبلت الجالية المصرية فى ألمانيا الرئيس عبد الفتاح السيسى بالأعلام، لدى وصوله لمدينة برلين للمشاركة في فعاليات قمة مؤتمر برلين حول ليبيا المقرر عقدها اليوم، الأحد.

ودائما ما يؤكد الرئيس عبد الفتاح السيسى ضرورة دعم مساعي التسوية السياسية للوصول إلى حل شامل للقضية، على نحو يستعيد الاستقرار في ليبيا، ويدعم قدراتها ومؤسساتها الوطنية، ويحافظ على وحدة أراضيها وسيادتها، ويصون مواردها.
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