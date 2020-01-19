شاهد.. ميركل تمازح بوتين بالروسية في مؤتمر برلين

نشرت وكالة "ريا نوفيستي" الروسية مقطع فيديو يوثق موقف طريف بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، خلال استقبالها له في العاصمة برلين على هامش انطلاق المؤتمر الذي يبحث سبل تسوية الأزمة الليبية.





ويظهر في الفيديو لحظة خروج بوتين من سيارته وتوجه لمصافحة ميركل والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، ثم توقفوا لالتقاط بعض الصور التذكارية.





وخلال ذلك تجاذب بوتين أطراف الحديث مع جوتيريش، لتقاطعه ميركل بسؤال باللغة الروسية، قائلة، هل يتحدث معك بالروسي؟





وأجاب بوتين ضاحكا بالإيجاب: "قليلا".





وتستضيف برلين، اليوم الأحد، المؤتمر الدولي الخاص بليبيا، والذي يشارك فيه الرئيس فلاديمير بوتن والفرنسي إيمانويل ماكرون والمصري عبدالفتاح السيسي والتركي رجب طيب أردوغان ووزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو.