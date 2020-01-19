أول تشكيل للمدرب الجديد.. ميسي يقود برشلونة أمام غرناطة

أعلن كيكي سيتيين ، المدير الفني الجديد لنادي برشلونة ، تشكيل فريقه، وذلك لملاقاة نظيره نادي غرناطة، وذلك ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري الإسباني.



يذكر أن كيكي سيتيين قد تم تعيينه مديرًا فنيًا جديدًا لبرشلونة، خلفًا للمقال إرنستو فالفيردي، بعد فشله بالتتويج بالسوبر الإسباني.



وجاء التشكيل كالآتي



في حراسة المرمى: تير شتيجن



خط الدفاع: سيرجيو روبيرتو - جيرارد بيكيه - صامويل أومتيتي - جوردي ألبا



خط الوسط: سيرجيو بوسيكيتس - أرتورو فيدال - إيفان راكيتيتش



خط الهجوم: ليونيل ميسي - أنطوان جريزمان - أنسو فاتي



ويحتل نادي برشلونة المركز الثاني برصيد 40 نقطة، بينما يحتل غرناطة المركز العاشر برصيد 27 نقطة.

