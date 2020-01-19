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أخبار العالم

وزير الخارجية الأمريكي: قمة برلين حققت تقدما في تثبيت وقف إطلاق النار بـ ليبيا

الأحد 19/يناير/2020 - 10:51 م
صدى البلد
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أحمد قاسم
قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الأحد، إن جميع الأطراف المشاركة في مؤتمر برلين بشأن الأزمة الليبية، أحرزت تقدمًا بشأن تثبيت وقف إطلاق النار في ليبيا.

وأضاف بومبيو أن بلاده تأمل في إعادة فتح موانئ النفط الليبية بعد مؤتمر برلين.

واستضافت العاصمة الألمانية، اليوم، فعاليات مؤتمر برلين حول ليبيا، بمشاركة دولية رفيعة المستوى، وواسعة النطاق، وذلك بعد المحادثات الليبية - الليبية التي جرت مؤخرًا، في موسكو، بحضور ممثلين عن روسيا.

وشارك في اجتماع برلين قادة وممثلين عن كل من روسيا، والولايات المتحدة الأمريكية، ومصر، وفرنسا، وبريطانيا، والصين، وألمانيا، وتركيا، وإيطاليا، والإمارات والجزائر والكونغو، إلى جانب الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والاتحاد الأفريقي، والجامعة العربية.
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