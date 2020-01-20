أفضل صديق لى.. سارة نخلة مع كلبها

نشرت الفنانة السورية سارة نخلة صورة جديدة مع كلبها، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، وعلقت سارة نخلة على الصورة قائلة: "اول تصوير لى مع أفضل صديق لى".يذكر أن آخر أعمال سارة نخلة مسلسل نصيبي وقسمتك 3 من تأليف عمرو محمود ياسين، وكان الجزء الثاني من المسلسل عُرض في شهر سبتمبر الماضي.وشاركت سارة نخلة في مسلسل حكايتي، وشاركتها البطولة ياسمين صبري ووفاء عامر وأحمد بدير.