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فن

أفضل صديق لى.. سارة نخلة مع كلبها

الإثنين 20/يناير/2020 - 03:30 ص
سارة نخلة
سارة نخلة
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محمد بدران
نشرت الفنانة السورية سارة نخلة صورة جديدة مع كلبها، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، وعلقت سارة نخلة على الصورة قائلة: "اول تصوير لى مع أفضل صديق لى".

يذكر أن آخر أعمال سارة نخلة مسلسل نصيبي وقسمتك 3 من تأليف عمرو محمود ياسين، وكان الجزء الثاني من المسلسل عُرض في شهر سبتمبر الماضي.

وشاركت سارة نخلة في مسلسل حكايتي، وشاركتها البطولة ياسمين صبري ووفاء عامر وأحمد بدير.
أفضل صديق لى.. سارة نخلة مع كلبها
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