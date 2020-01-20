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فن

صلاح عبد الله: الأهلي ليفربول مصر مبيخسرش

الإثنين 20/يناير/2020 - 05:01 ص
صلاح عبد الله
صلاح عبد الله
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محمد بدران
علق الفنان صلاح عبدالله، على اداء النادى الأهلي وسير الفريق بخطى ثابتة فى بطولة الدورى هذا الموسم دون خسارة اي نقاط وتحقيقة العلامة الكاملة في جميع مبارياته.

وكتب صلاح عبد الله على صفحته بموقع "انستجرام"الأهلى ليفربول مصر مابيخسرش".

يذكر أن النادي الأهلي تغلب على نظيره نادي المقاولون العرب بهدفين نظيفين، في قمة الجولة الرابعة عشرة من الدوري المصري.

واصل النادي الأهلي تربعه على قمة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 36 نقطة بعد الفوز على المقاولون العرب صاحب المركز الثاني برصيد 29 نقطة في اللقاء الذي أقيم خلال الجولة الرابعة عشر من الدوري المصري الممتاز.

ويتصدر نادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " بعد مرور 23 جولة من عمر البطولة الإنجليزية.
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صلاح عبد الله: الأهلي ليفربول مصر مبيخسرش
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