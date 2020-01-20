رانيا يوسف تتحدث عن مواصفات زوجها القادم.. فيديو

كشفت الفنانة رانيا يوسف عن مواصفات الرجل التي تريد أن يصبح زوجها، وهو أن يكون ذو أخلاق وكريم وأبن ناس وحليم وحكيم، موضحة أنها لا تنظر إلى المادة، والدليل على ذلك أن الزيجات الثلاث الماضية لم يكونوا أغنية وربنا يجعل وشي حلو عليهم.





وقالت "رانيا يوسف" خلال لقائها مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "القاهرة الآن" المذاع على قناة "الحدث" إن الزيجة الثانية لها تزوجت من رجل أصغر منها ولكنها لا تحب خوض التجربة مرة ثانية.





وأضافت "رانيا يوسف" : تزوجت بشخص أصغر مني وحرمت اكررها تاني وعرفت أنها غلطة لانه بيتم استغلالي، وانا مش بحب حد يستغلني ويستغل مشاعري وحبي ومش هقبل حد يوجعني تاني".





وأوضحت أنها تزوجت 3 مرات، وتعقدت من فكرة الزواج، ولم تفكر فيه مرة أخرى، مشيرا إلى أن تربية الأبناء ثقيلة جدا على الأم خاصة أنها عندما تكون بمفردها، وتحتاج الي رجل معها، موضحة أن فترة المراهقة صعبة جدا على الأم.



