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حوادث

تشييع جثمان طالب انتحر لعدم إجابته في امتحان 2 ثانوي بأسيوط

الإثنين 20/يناير/2020 - 10:37 ص
جثة - أرشيفية
جثة - أرشيفية
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إيهاب عمر
شيع أهالى قرية أبو شيل التابعة لمركز أبنوب في محافظة أسيوط جثمان الطالب " أحمد . إ . طالب بالصف الثاني الثانوي، إلى مثواه الأخير، وذلك بعد أن أقدم على الانتحار شنقا داخل غرفته.

كان اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبنوب، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على طالب بالصف الثاني الثانوي، مشنوقا داخل غرفته بقرية كوم أبو شيل دائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت قوات من مباحث المركز برئاسة المقدم عبد المجيد مختار، وبالمعاينة والفحص تبين صحة البلاغ وأن الجثة لطالب يدعى " أحمد . إ . طالب بالصف الثاني الثانوي.

وبسؤال أسرته رجحوا أن يكون السبب وراء انتحاره عدم إجابته في الإمتحان .

وتم نقل الجثة الى مشرحة مستشفى أبنوب المركزى وتحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة، وجارٍ اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.
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