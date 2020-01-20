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فن

داليا مصطفى تحصل على إجازة من البيت الكبير

الإثنين 20/يناير/2020 - 02:17 م
داليا مصطفي
داليا مصطفي
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شيرى نبيل
حصلت الفنانة داليا مصطفى، علي اجازة من تصوير مشاهدها بالجزء الثالث من مسلسل "البيت الكبير" بمدينة الإنتاج الإعلامي، التي استكملت فيه نفس شخصيتها بالجزء الثاني، والذي حقق نجاحا كبيرا عند عرضه.

المسلسل بطولة سوسن بدر، ولوسي، وداليا مصطفى، ومجدي كامل، وشريف باهر، ودنيا المصري ، وطارق صبرى، وإيمان أيوب، وتيسير عبدالعزيز، وريم بوشناق، وأحمد صيام، ومن تأليف أحمد صبحى، وإخراج محمد النقلى.

ويعرض حاليا لداليا مصطفى مسلسل "حواديت الشانزلزيه"، والذي يحقق نجاحا كبيرا وتقدم فيه شخصية "قسمت هانم" زوجة النجم "إياد نصار" المتهمة بقتله، والتي لاقت إعجاب المتابعين للمسلسل لأدائها فيه وإعجابهم بشخصية قسمت.
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