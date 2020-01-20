مصر تتوسع في إنتاج تقاوي المحاصيل الحقلية بالمزارع المشتركة مع الدول الأفريقية .. وزير الزراعة: زيادة التواجد المصري الفعال في القارة الأفريقية من خلال تسويق المنتجات الزراعية

السيد القصير:

الخطوة تعد مصدر من مصادر الدخل القومي لمصر باعتبارها صناعة واعدة

تطور إيجابي نحو إنتاج تقاوى المحاصيل الحقلية والخضر التي تلائم البيئة الأفريقية

زيادة التواجد المصري الفعال في القارة الأفريقية من خلال تسويق المنتجات الزراعية





أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن التوسع في إنتاج تقاوي المحاصيل الحقلية المصرية، وأصناف الخضر، بالمزارع المشتركة مع الدول الأفريقية، وذلك في سبيل زيادة انتشار تقاوي المحاصيل الحقلية والخضر المصرية في الدول الأفريقية، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيادة سبل التعاون بين دول القارة السمراء، خاصة في ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي.





وأكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن تلك الخطوة تعد تطورا إيجابيا نحو إنتاج تقاوى المحاصيل الحقلية والخضر المصرية، والتي تلائم البيئة الأفريقية كأحد وسائل القوة الناعمة المصرية في أفريقيا ومصدر من مصادر الدخل القومي لمصر باعتبارها صناعة واعدة، مشيرا إلى أن ذلك أيضا يعد ضمن أهداف وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لزيادة التواجد المصري الفعال في القارة الأفريقية من خلال تسويق المنتجات الزراعية المصرية باعتبارها مصدر من مصادر الدخل القومي وتحقيق الأمن الغذائي.





وشهد وزير الزراعة توقيع بروتوكول تعاون بين مشروع إنشاء المزارع المشتركة مع الدول الأفريقية، ومعهد بحوث البساتين التابع لمركز البحوث الزراعية، في مجال إنتاج تقاوي أصناف الخضر "بعض هجن الطماطم مثل أجياد ٧، وأجياد ١٦، وهجين الخيار الأرضي، وهجين الصوب" المصرية بالمزارع المشتركة مع الدول الأفريقية لتوفير تقاوي خضر مصرية عالية الجودة والإنتاجية لزراعتها وتسويقها في بعض الدول الأفريقية.





ووفقا للبروتوكول، سيقوم معهد بحوث البساتين بالتعاون مع مشروع المزارع المشتركة مع الدول الأفريقية في استنباط وإنتاج هجن خضر مصرية "هجن الطماطم والخيار والفلفل الأحمر والكنتالوب" ذات جودة وإنتاجية عالية بالمزرعة المصرية المشتركة مع زنزبار بتنزانيا من خلال باحثي المعهد.





كما شهد وزير الزراعة توقيع بروتوكول تعاون بين المشروع ذاته ومعهد بحوث المحاصيل الحقلية، والإدارة المركزية لإنتاج التقاوي، بهدف إنتاج تقاوي أصناف وهجن المحاصيل الحقلية المصرية بالمزارع المشتركة في الدول الأفريقية، لتوفير تقاوي عالية الإنتاجية لزراعتها وتسويقها في بعض الدول الأفريقية.





ووفقا للبروتوكول سيقوم معهد بحوث المحاصيل الحقلية والإدارة المركزية لإنتاج التقاوي بالتعاون مع مشروع المزارع المشتركة مع الدول الأفريقية في استنباط وإنتاج هجن وأصناف محاصيل حقلية مصرية ذات إنتاجية عالية بالمزارع المصرية المشتركة مع الدول الأفريقية من خلال التعاون بين باحثي المعهد والإدارة المركزية لإنتاج التقاوي.



