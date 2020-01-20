AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

( سي إس آر آرابيا ) تستعين بالخبرات الوطنية لدعم مفاهيم التنمية المستدامة مصر 2030

الإثنين 20/يناير/2020 - 03:17 م
صدى البلد
Advertisements
احمد عبد القوى
كشفت شركة "سي إس آر أرابيا" النقاب عن خطتها الاستراتيجية المتطورة التي تعتزم تطبيقها خلال الخمسة أعوام المقبلة (الفترة من 2020 حتى 2025)، بهدف تحويل أهداف التنمية المستدامة من التبنى إلى التطبيق عبر تحويل مفهوم الاستدامة إلى صناعة حيوية ومحرك اساسى للاقتصاد القومى، وذلك من خلال نشر الوعي بين الشركات بأهمية دمج وتضمين خطط وإستراتيجيات الاستدامة داخل خطط الأعمال الخاصة بهم ، لتتماشى مع استراتيجية الدولة والأهداف الوطنية للتنمية المستدامة.

ولأجل تحقيق هذه الخطة الإستراتيجية الطموحة تم إعادة هيكلة الشركة لتضم في مجلس إداراتها مجموعة من الخبرات الوطنية القادرة على تنفيذ استراتيجيتها ، وتلبية طموحاتها المستقبلية، وتم الاستعانة بالخبرات الوطنية المتنوعة في شتى القطاعات الحيوية التي تمثل المحرك الأساسي للاقتصاد القومي والمساهمة في دفع عجلة التنمية المستدامة.

ويضم مجلس إدارة الشركة خبرات في مجال الصناعة ممثلة في المهندس حسام فريد، رئيس مجموعة "الوايلر فريد للطلمبات" والأستاذ أحمد مشهور، الشريك التنفيذي للشركة المصرية للاستشارات والتجارة (أكترا)، وفي مجال أسواق المال والاستثمار الأستاذ محسن عادل،الرئيس السابق للهيئة العامة للاستثمار، كما يضم الاستاذ شادي جابر، نائب رئيس شركة كيمونكس مصر، وفي مجال الإنشاءات والإسكان المهندس عمر صبور، نائب رئيس مجلس الإدارة، حسين صبور للاستشارات، والدكتورة نيفين عبد الخالق، نائب رئيس جماعة المهندسون الاستشاريون و رئيس لجنة التنمية المستدامة بجمعية رجال الاعمال.

كما يضم مجلس إدارة الشركة خبرات في مجال التعليم ممثلة في اللأستاذ عمرو السجيني، الرئيس التنفيذي لـ LVNG Learning environments، وفي مجال الصناعات الغذائية الدكتور باسم كليلة، رئيس مجلس إدارة مجموعة كليلة جروب، وفي مجال العلاقات الحكومية والعلاقات الدولية الأستاذة شيرين شاهين، مدير قطاع الاتصالات التسويقية و العلاقات الحكومية بشركة مايكروسوفت وفى مجال إعداد وكتابة التقارير الخاصة بالاستدامة وتقديم الاستشارات الدكتورإيهاب شلبي، رئيس شركة دي كاربون، وفى مجال إعادة الهيكلة والاستشارات المالية الدكتور محمد نادر ،الرئيس التنفيذى لشركة ارتشر للتأجير التمويلي، وفي مجال تطوير الأعمال الأستاذ حسن مصطفى ، مؤسس شركة "سى إس آر آرابيا".

ويأتي تشكيل مجلس الإدارة بقوامه الحالي لإحداث طفرة كبيرة في السوق المصري ،ودعم خطط الدولة للتنمية المستدامة ،ودفع القطاع الخاص لتبني استراتيجيات مبتكرة تساعدة على بناء نموذج أعمال مستدام ، إضافة إلى الترويج للأفكار والمبادرات وخلق بيئة تفاعلية لإحداث تكامل بين ثلاثية خطط الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني من خلال عقد الموتمرات وورش العمل التي تخلق حوارا مجتمعيا يساعد الجهات المعنية على معرفة الصورة الكاملة لخطط الاطراف المعنية.

وستعمل الشركة على إطلاق العديد من المبادرات التي من شأنها نشرالوعي ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ودعم مفهوم ريادة الأعمال وتعزيز مفهوم التحول من الاقتصاد غيرالرسمي إلى الاقتصاد الرسمي لتقوية خريطة الاستثمار في مصر، وخلق تنمية متوازنة فى الأقاليم كافة ينتج عنها نمو اقتصادي مستدام .

جدير بالذكر أن شركة "سي إس آر أرابيا " تتبنى الهدف السابع عشر من الأهداف العالمية للتنمية المستدامة (SDGs) ، ما جعلها تقوم بعقد أكثر من 20 حدثا وفعالية بحضور أكثر من 7000 خبيرومهتم وأكثر من 350 شركة ومؤسسة ، لنشر الوعى بأهمية قيام الشركات والمؤسسات بمسئوليتها المجتمعية لتحقيق تنمية مستدامة شامل تنعكس على حياة المواطن المصري ، وتعمل على دمج الأطراف المعنية وتوحيد الجهود من أجل تحقيق خطط الدولة المصرية لإحداث تنمية متوازنة على مستوى أقاليم مصر.
Advertisements

ترشيحاتنا

نادي الزمالك يحسم مصير خالد بو طيب

الصلح خير.. رسائل متبادلة بين كهربا وأحمد فتحي تنهي أزمة مباراة المقاولون

الخطيب يتدخل لإنهاء الملفات الشائكة في فريق الكرة بالأهلي

عاجل.. إخلاء سبيل 105 متهمين في أحداث تجمهر وشغب عابدين

مصر تتقدم 4 مراكز في قائمة أفضل دول العالم 2020

مقتل 2 وإصابة 15 في إطلاق نار بولاية ميسوري الأمريكية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. 100 صورة من وقائع توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الشباب وطلعت مصطفى لرعاية أبطال أولمبياد طوكيو 2020

هنتغدى إيه النهاردة.. صدور الدجاج بالخضار مع أرز ريزو أحلى من المطاعم

بعد تفشيه في كوريا والصين.. أعراض الالتهاب الرئوي