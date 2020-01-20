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فن

لم أكن سعيدا .. براد بيت يقصف جبهة طليقته إنجلينا جولي

الإثنين 20/يناير/2020 - 04:01 م
براد بيت و انجلينا
براد بيت و انجلينا جولي
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شروق ابراهيم
وجه النجم العالمي براد بيت ضربة قاسية ليس لها مثيل لزوجته السابقة النجمة العالمية انجلينا جولي خلال تسلمه جائزة افضل ممثل دور ثان عن فيلم Once upon a time in Hollywood في حفل SAG الذي اقيم امس الاحد.

ووصفت صحيفة ديلي ميل البريطانية ان كلمة براد بيت تعكس التعاسة التي عاشها خلال زواجه من انجلينا جولي وعلاقتهما التي استمرت 12 عامًا.

وعن علاقته بـ انجلينا جولي قال براد بيت :" لنكون صريحين انه جزء صعب ان يكون رجل لم يتفق مع زوجته".

ولفت براد بيت خلال كلمته الى التوتر الذي كان يعيشه خلال فترة زواجه،لافتا الى انه سيسخدم جائزته من اجل مواعدة امرأة جديدة.
وفي هذه اللحظة التقطت الكاميرا وجه زوجته الاولى جينفير انيستون وهي تصحك على ما يقوله.

جدير بالذكر أن أنجلينا جولي دخلت في علاقة مع براد بيت خلال تصوير فيلم Mr & Mrs Smith في 2005، حيث كان متزوجا من جينفير انيستون ثم انفصل عنه وارتبط بـ انجلينا جولي لـ 12 عامًا، وانفصلا في سبتمبر 2016.
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