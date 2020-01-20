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رياضة

إقبال كبير من المتطوعين على أول ألعاب إفريقية للأولمبياد الخاص

الإثنين 20/يناير/2020 - 04:50 م
امام عاشور
امام عاشور
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ريهام بكير
شهدت لجنة المتطوعين الخاصة بأول العاب أفريقية للأولمبياد الخاص مصر 2020، ومنذ أن أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن فتح باب التطوع لتلك الألعاب إقبالا منقطع النظير، في الأيام الثلاثة التي خصصها مركز التعليم المدني بالجزيرة لمقابلة المتطوعين.

وأجرت اللجنة مقابلات شخصية للمتطوعين الذين بلغوا أكثر من ألفي متطوع لتوفير كافة احتياجات لجان الألعاب المختلفة، ولعبت وزارة الشباب والرياضة دورا كبيرا فى توفير هذه الأعداد الكثيفة من المتطوعين من خلال المجهود الكبير الذي بذلته د. إيمان عثمان مديرة مكتب وزير الشباب والرياضة.

كان المهندس أيمن عبد الوهاب رئيس اللجنة العليا المنظمة للألعاب وبرفقته تشارلز نيامبى الرئيس الإقليمي لأفريقيا حرصا على حضور جانب من آخر أيام المقابلات الشخصية للمتطوعين.

وقام د. شريف أبو العينين رئيس لجنة المتطوعين بإعطاء الرئيسين الإقليميين تصورا عاما لما حدث في ايام الاختبارات الثلاث، والتي اعتمدت على مقابلة شخصية للمتطوع، وطرح مجموعة من الأسئلة المهمة وتركوا للمتطوع حرية التحدث باللغة التي يجيدها سواء العربية أو الإنجليزية أو الفرنسية.

واشترطت اللجنة ضرورة إجادة لغتين على الأقل وستقوم لجنة المتطوعين بفحص الاستمارات واختيار المرشحين وتحديد اللجنة التي سوف يعمل بها كل متطوع بناء على تلك المقابلة كما حضر جزء من المقابلات عضوا اللجنة التنفيذية العليا للألعاب د. عماد محي الدين ود. شريف الفولى مديرا الرياضة والتدريب والألعاب والمسابقات بالأولمبياد الخاص الدولي، وسميرة العدوى مدير برنامج الشباب بالرئاسة الإقليمية.

وشهد مسرح وزارة الشباب والرياضة عقد لقاء موسع مع جميع المتطوعين الذين وقع عليهم الاختيار بحضور عضوا اللجنة التنفيذية د. عماد محي الدين ود. شريف الفولى واللذان قاما بإلقاء محاضرة حول الأولمبياد الخاص منذ انطلاقها عام 1968 وتطورها والألعاب العالمية سواء الصيفية أو الشتوية وكذلك الإقليمية التي أقيمت حتى الآن.

وحرص القائمون على لجنة المتطوعين على توضيح أدوار المتطوعين وفق اللجان التي سوف ينضمون إليها، في حضور رؤساء كل اللجان، حيث قام رئيس كل لجنة بعقد لقاء مع فريق المتطوعين المنضمين إلى لجنة والحديث اليهم عن المهام التي سوف تسند إليهم خلال إقامة الألعاب.
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