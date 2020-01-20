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أخبار العالم

سقوط قتيل وإصابة العشرات في اشتباكات بين الأمن والمتظاهرين بـ كربلاء

الإثنين 20/يناير/2020 - 05:13 م
صدى البلد
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حسام رضوان
قالت مصادر طبية عراقية إن متظاهر قتل وأصيب العشرات خلال مواجهات بين الأمن والمتظاهرين في حي البلدية وسط محافظة كربلاء.

وذكرت قناة سكاي نيوز أن قوات الأمن العراقية تشن حملة اعتقالات واسعة في صفوف المتظاهرين بمحافظة كربلاء بعد اندلاع المواجهات بين الأمن والمتظاهرين بحي البلدية وسط كربلاء.

ويأتي تصاعد الاحتجاجات مع انقضاء المهلة التي منحها المتظاهرون للسلطات لتنفيذ مطالب الحراك وسط دعوات للخروج في تظاهرات مليونية في محافظات جنوب العراق وعدد من المناطق العراقية الأخرى.

وشهدت محافظات المثنى وواسط والديوانية والبصرة وذي قار بالعراق تظاهرات كبيرة، كما قطع المحتجون أغلب الطرق في مدينة الكوت، وطرقا رئيسية وتجارية مهمة في محافظة كربلاء وسط العراق.
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