_المتيني يفتتح الفصل الدراسي الذكي بالتعاون بين هندسة عين شمس والصين

_تعرف على أجندة المنتدى العالمي للتعليم العالي وكيفية الالتحاق به _بدء التقدم للدراسات العليا بكليات النوعية والزراعة والعلوم والحاسبات بالمنيا _د. محدي سبع: نفتخر باستضافة الأشقاء العرب بالجامعة.. ودعم غير محدود للطلاب الوافدين









افتتح أ. د. محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس فعاليات مشروع الفصل الدراسى الذكى الذى تنظمه كلية الهندسة بالجامعة بالتعاون مع ثلاث جهات صینیة وهى المركز الدولي للابتكار في التعليم العالي تحت رعاية اليونسكو (UNESCO-ICHEI)، جامعة الجنوب للعلوم والتكنولوجيا (SUSTech) بمدينة تشينزن الصينية، مجموعة وي دونغ للتعليم السحابي (Weidong).





حضر الافتتاح د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، د. ضياء عبد المجيد القائم بأعمال عميد كلية الهندسة جامعة عين شمس، د.عمر محمد الحسيني وكيل كلية الهندسة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، كيفن وو مدير المشروعات الخارجية بمجموعة ويدونج للتعليم السحابي، حسن عديل شهزاد المدير الفني الرئيسي للفصول الذكية بالمركز الدولي للابتكار في التعليم العالي تحت رعاية اليونسكو، د.مصطفي رفعت مدير برامج الساعات المعتمدة، د. سامح إبراهيم مدير مشروع ‏Smart Room، د. محمد البنا مساعد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة لشئون المعامل والخدمات وعضو اللجنة التنفيذية بإدارة ‏Smart Room، د. محمد الفيومي مساعد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة لشئون البيئة، د.مني عبد العال المدير التنفيذي لإدارة تطوير التعليم بجامعة عين شمس.





ويهدف المشروع إلى إنشاء فصل ذكي (Smart Classroom) في كلية الهندسة بجامعة عين شمس، من خلال مجموعة من أجهزة تسجيل الصوت والصورة وذلك لتسجيل المحاضرات بهدف بثها بشكل مباشر على موقع الجامعة بما يسمح للطلاب بحضور المحاضرات من أي مكان من خلال جهاز حاسب آلي متصل بشبكة الإنترنت، مع امكانية الاحتفاظ بالمحاضرات المسجلة حتى يستطيع الطلاب سماع المحاضرات في وقت لاحق، بالإضافة إلى تصميم مجموعة برمجيات تسمح بعمل دروس تفاعلية يمكن استخدامها في الفصل الذكي.





ويتيح الفصل الذكي عمل فصول دراسية مباشرة على الإنترنت (Online Courses) مما يتيح إمكانية عمل برامج دراسية كاملة بطريقة البث المباشر على الإنترنت (Online Degrees)، بجانب إمكانية عمل فصول دراسية وبرامج دراسية عن بعد (Distance Learning) بما يسمح لجامعة عين شمس باستهداف طلاب لم يكن ممكن التدريس لهم بالطرق التقليدية.





كما يمكن من خلال المشروع تسجيل المحاضرات الأمر الذي يساعد على انشاء دروس تفاعلية يمكن استخدامها في تجهيز فصول دراسية ضخمة مفتوحة على الإنترنت (Massive Open Online Courses - MOOC).





يضاف إلى ذلك إمكانية استخدام الفصل الذكي لبث مناقشات رسائل الماجستير والدكتوراه مما يسمح بأن یكون أحد أعضاء لجنة التحكيم على الرسائل خارج مصر.





أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن أجندة المنتدى العالمي للتعليم العالي، (رؤية المستقبل) - النسخة الثانية والذي سيعقد في الفترة من ٢ إلىّ ٤ إبريل ٢٠٢٠، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

http://www.gfhsegypt.com/agenda/





وأوضحت الوزارة أنه للراغبين في التقديم لحضور المنتدى يمكنهم التسجيل عبر الرابط التالي:





http://bit.ly/2tn1wEE





وكان قد انطلقت فعاليات المنتدى العالمي الأول للتعليم العالي والبحث العلمي بين الحاضر والمستقبل بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، واستمرت الفعاليات من 4 إلى 6 أبريل بالعاصمة الإدارية.





وبلغ عدد المشاركين 2000 من كبار المسئولين، و300 شخصية أجنبية من 55 دولة وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية المعنية، حيث ناقش منتدى التعليم العالي تحقيق الجودة في التعليم العالي، كما تناول سبل الارتقاء بوضع الجامعات المصرية في التصنيف الدولي، وتعظيم عائد الاستثمار في التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.





وكان على رأس أولوياته بحث تأهيل الخريجين لسوق العمل الجديدة، حيث يمثل فرصة دولية لزيادة الاستثمار في التعليم العالي بالعاصمة الإدارية، ويناقش دور التعليم العالي والبحث العلمي في تحقيق التنمية المستدامة، كما وناقش تعظيم عائد الاستثمار في التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.





وتناول التحديات التي يواجهها التعليم العالي والبحث العلمي، والثورة الصناعية الرابعة والتكنولوجيا وتدويل التعليم، وخلق منصة دولية لتناول حاضر ومستقبل التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار









أعلن الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن رئيس جامعة المنيا عن فتح باب التقدم للدراسات العليا خلال الفصل الدراسي الثاني، وذلك بأربع كليات لتسجيل لدرجتي الماجستير والدكتوراه، بكل من كليات التربية النوعية، والزراعة، والحاسبات والمعلومات، وللتسجيل لدرجة الدكتوراه فقط بكلية العلوم بأقسام "علم الحيوان والحشرات، والجيولوجيا، وعلوم الحاسب، والفيزياء"، وذلك طبقًا للوائح والقواعد المنظمة بالكليات المعنيه حتي 20 فبراير القادم 2020.





يأتي هذا القرار ضمن مجموعة من القرارات المنظمة التي أصدرها مجلس الدراسات العليا والبحوث خلال اجتماعه الذي عقد برئاسة رئيس الجامعة، وبحضور وكلاء الكليات لشئون الدراسات العليا والبحوث.









شهدت جامعة طنطا ، صباح اليوم ، انطلاق فعاليات الملتقى الثقافي المصري العربي الأول الذي يعقد لأول مرة على مستوى الجامعات المصرية بهدف الارتقاء بمنظومة التعليم والبحث العلمي وفتح آفاق جديدة ودعم أواصر التعاون العلمي المشترك مع الأشقاء العرب، بحضور الدكتور مجدي سبع رئيس الجامعة والمستشارين الثقافيين لعدد من الدول العربية الشقيقة بمشاركة نواب رئيس الجامعة وعمداء ووكلاء الكليات

وفي كلمته التي ألقاها ، رحب الدكتور مجدي سبع رئيس الجامعة بالإخوة الأشقاء من الوطن العربي ، مؤكدًا على ضرورة تعزيز سبل التعاون المشترك بين الجامعات العربية بما يخدم قضايا الوطن العربي ، مشيرًا الي أهمية التسلح بالعلم، لإعداد جيل قادر علي العطاء من الخريجين.

وأضاف الدكتور مجدي سبع، أن هناك إقبالا كثيفا من الطلاب الوافدين على جامعة طنطا للدراسة ببرامجها المتميزة ، مشيرا إلى أن الجامعة تسعى جاهدة لخدمة الطلاب الوافدين وتذليل كافة العقبات التي تواجههم من خلال عدة مبادرات للمشاركة في الحراك الاجتماعي.