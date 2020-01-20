خبير اقتصادي يكشف عن أهمية التعاون بين مصر وبريطانيا للاستثمار بالقارة الأفريقية.. فيديو

أكد مصطفى البزركان الخبير الاقتصادي أن قمة الاستثمار البريطانية الأفريقية، قمة هامة وذلك لوجود الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يمثل القارة الأفريقية ومصر.



وأضاف الخبير الاقتصادي خلال لقاء ببرنامج الحياة اليوم عبر فضائية الحياة أن بريطانيا تهتم بالتعاون مع مصر وذلك لأن مصر تعد بوابة الاستثمار للقارة الأفريقية وأكبر منتج للغاز الطبيعي فى المنطقة ومنصة الغاز بالبحر المتوسط.



وتابع الخبير الاقتصادي أن انسحاب بريطانيا من الاتحاد الاوربي جعل بريطانيا تحاول ايجاد شركاء تجاريين اضافة الى مباحثات لمناقشة اكثر من 600 اتفاقية دولية.



وأشار مصطفى البزركان الى أن اقتصاد مصر القوي والذي يحتل المرتبة السادسة من أقوى اقتصاديات العالم جعل بريطانيا تتجه نحو الاستثمار بمصر على وجه الخصوص والقارة الأفريقية بشكل عام.



وقال الخبير الاقتصادي إن هناك شركة الغاز البريطانية تنشد الاستثمار فى مصر واستثمارات بقطاع السياحة والصناعة، مؤكدا أن بريطانيا ستقدم بما يقرب من 80% قطاع خدمات للقارة الأفريقية.