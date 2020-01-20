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رياضة

شاهد .. حارسة ليفربول تتعرض لإصابة خطيرة في الوجه

الإثنين 20/يناير/2020 - 08:33 م
مصر المقاصة
مصر المقاصة
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محمد رشاد
تعرضت حارسة مرمى فريق ليفربول للسيدات، فران كشيتنغ، لإصابة خطيرة في الوجه حسب ما نشرت عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام.

وحقق فريق ليفربول للسيدات أول فوز له في الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي، أمس الأحد، على فريق بريستول سيتي بهدفين مقابل هدف.

وغابت فران كشيتنغ عن المباراة؛ بسبب الإصابة التي تعرضت لها خلال مشاركتها في التدريبات الاستعدادية قبل اللقاء المذكور.

وجاءت إصابة فران بسبب اصطدام وجهها بحذاء إحدى الفتيات عندما كانت تحاول التقاط الكرة من الأرض.

ونشرت فران كشيتنغ عبر حسابها بموقع إنستجرام صورة لها وهي تعاني من جرح قطعي غائر في وجهها، وكدمة أسفل عينها.

وكتبت فران كشيتنغ: "لقد تعرضت لذلك الأمر في التدريب يوم الثلاثاء، ولذلك لم أشارك مع الفتيات في مباراة اليوم، هذه أسوأ إصابة تعرضت لها كحارسة مرمى".

وأضافت: "لكن بعد الكثير من التورم والألم (أبدو كدمية ملفوفة)، يمكنني أخيرًا القول إنني أشعر بتحسن كبير وعلى استعداد للعودة هناك مع بناتي!".

وواصلت: "أنا أدعمهم كل دقيقة من المنزل، أراكم قريبًا في الملعب".
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