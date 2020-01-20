ديكورات ضخمة.. عمرو يوسف يكشف كواليس تصوير مسلسل خالد بن الوليد.. فيديو

قال الفنان عمرو يوسف، إنه تم الإعلان عن تصوير مسلسل " خالد بن الوليد " في وقت قريب لكن التحضير للمسلسل يتم منذ 4 سنوات.





وأضاف عمرو يوسف في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "mbc trending"، "تم بناء ديكورات ضخمة في مدينة الإنتاج الإعلامي منذ عام وستكون مفاجأة كبيرة، وسيتم التصوير في 3 دول غير مصر".





وتابع عمرو يوسف "شركة الإنتاج الخاصة بالمسلسل ترغب في أن يكون المسلسل الأضخم إنتاجيا ويخرج بصورة مشرفة لنا جميعا".





وأكمل عمرو يوسف "مرعوب من المشاركة في عمل تاريخي مثل مسلسل خالد بن الوليد لأن تفاصيل المسلسل كثيرة ودقيقة".





وعن الجدل المثار حول لون العيون الخاصة بشخصية خالد بن الوليد، قال عمرو يوسف "لا أشعر بالضيق من الانتقاد بسبب لون العيون و14 ممثلا جسدوا شخصية خالد بن الوليد بأشكال مختلفة".



