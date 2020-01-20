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مصر كلها موقع أثري.. تحذير من تنقيب المواطنين عن الآثار ..فيديو

الإثنين 20/يناير/2020 - 10:36 م
الآثار - أرشيفية
الآثار - أرشيفية
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هاني حسين
قال محمد عبد البديع، رئيس الإدارة المركزية لآثار مصر العليا، تعليقا على قيام عامل باكتشاف كنز من الآثار في سوهاج، إن الخريطة الأثرية في مصر معروفة وهناك شواهد أثرية معروفة للجميع تؤكد تواجد آثار في أي منطقة.

وأضاف محمد عبد البديع، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"، أننا نراعي البعد الاجتماعي للحفاظ على حياة السكان في المناطق الأثرية. 

وتابع محمد عبد البديع "شرطة السياحة والآثار نشيطة في هذه المناطق الأثرية وكان لديها معلومات بالتنقيب عن الآثار في سوهاج". 

وأكمل عبد البديع "يتم رصد حالة المنزل للتعرف على إمكانية التنقيب عن الآثار وفي حال عدم الأهلية نقوم بنزع الملكية للعمل على التنقيب عن الآثار في هذه المنطقة". 

ولفت عبد البديع إلى "مصر كلها متواجدة على موقع أثري ولكننا نراعي البعد الاجتماعي للمواطنين"، مضيفا "تم تغليظ عقوبة التنقيب عن الآثار وفقا لقانون حماية الآثار والتنقيب عن الآثار جناية".

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