سقوط صواريخ بمحيط السفارة الأمريكية في بغداد ..فيديو

أفادت قناة "سكاي نيوز" في نبأ عاجل، بسقوط 3 صواريخ قرب المنطقة الخضراء في بغداد.

وقالت مصدر أمني إن الصواريخ التي استهدفت المنطقة الخضراء وسط بغداد سقطت في محيط السفارة الأمريكية.

وانطلقت صافرات الإنذار الخاصة بالسفارة الأمريكية.

وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للقصف الصاروخي.

ويظهر الفيديو دوي سقوط الصواريخ بالقرب من السفارة الأمريكية في بغداد.

ويأتي ذلك استمرارا لمسلسل قصف المنطقة الخضراء في عمليات لا تحقق خسائر مادية أو بشرية تذكر.

Reports indicate 2-3 rockets land inside Baghdad's Green Zone near the U.S. Embassy, triggering sirens.#Iraq pic.twitter.com/JeFpUxr2zl